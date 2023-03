Scherma, Circuito Europeo U23: trionfa il salernitano Iandolo A Brno, in Repubblica Ceca, grande gioia per l'allievo del maestro Autuori.

Successo italiano griffato Club Scherma Salerno nella prova del Circuito Europeo Under 23 di fioretto maschile di Brno. Ad imporsi in Repubblica Ceca è stato Francesco Pio Iandolo, allievo del maestro Marco Autuori e appartenente al Centro Sportivo Esercito.

Terzo classificato dopo la fase a giorni, Francesco Pio Iandolo ha iniziato il proprio tabellone ad eliminazione diretta sconfiggendo nel derby azzurro Davide Munarolo per 14-10. Il fiorettista foggiano, che da anni si allena al Club Scherma Salerno, ha poi superato per 15-9 lo slovacco Pirk nel tabellone da 32 prima di avere la meglio sul ceco Krejcik e conquistarsi un posto nei migliori otto. Per assicurarsi la medaglia ha poi superato lo svizzero Brunner con il 15-11 finale. Iandolo in semifinale ha battuto il croato Spoljar prima di conquistare la Sokol Cup grazie alla vittoria nel match conclusivo sull’austriaco Poscharnig per 15-11.

Iandolo è stato il migliore di un'ottima spedizione italiana. Medaglia di bronzo per il trevigiano Jacopo Bonato, tra i “top 8” anche Marco Proietti e Leonardo Uscicco che si sono classificati rispettivamente al 7° e all’8° posto.

"Francesco meritava questa vittoria, un premio al grande lavoro che svolge quotidianamente in palestra e alle sue indiscusse capacità. Un grande risultato e una bella iniezione di fiducia per la fase clou della stagione", il commento del maestro Marco Autuori, tecnico di Iandolo al Club Scherma Salerno.

CIRCUITO EUROPEO UNDER 23 FIORETTO MASCHILE – Brno (Cze), 4 marzo 2023

Qui i risultati

Classifica (89): 1. Francesco Pio Iandolo (ITA), 2. Johannes Poscharnig (Aut), 3. Borna Spoljar (Cro), 3. Jacopo Bonato (ITA).

Gli altri italiani: 7. Marco Proietti, 8. Leonardo Usicco, 11. Federico Greganti, 12. Enrico Giovanni Lauria, 15. Isaia Napolitano, 16. Matteo Quaglietti, 17. Matteo Panazzolo, 18. Francesco Ciabatti, 21. Francesco Cercaci, 36. Antonio Roman Gai, 40. Enrico Zanatta, 41. Matteo Troiani, 63. Davide Munarolo.