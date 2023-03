Pallamano, A2: la Genea Lanzara prepara la trasferta di Ragusa Manojlovic: "Sabato affronteremo un match difficile con una squadra giovane ma tecnicamente valida".

Reduce dal bel weekend in quel di Conversano dove la Genea Lanzara, impegnata con la compagine Under 20 nella Youth League, ha ottenuto due convincenti successi contro Carpi e Monteprandone, per il sodalizio caro al Presidente Domenico Sica è ora di rituffarsi nel Campionato Nazionale di Serie A2.

Un po' spezzettato negli ultimi due mesi e giunto alla terza gara della fase ad orologio, il campionato proseguirà d’ora in poi in maniera più scorrevole con la sola pausa nel weekend di Pasqua, dove comunque i salernitani non resteranno fermi al palo in quanto attesi dall’ultima fase della Youth League in quel di Pontinia.

Sabato 11 Marzo, con fischio di inizio alle ore 16:30, capitan Milano e compagni faranno visita all’Aretusa nella prima delle due trasferte consecutive in terra sicula (Domenica 19 Marzo i salernitani giocheranno in quel di Ragusa), dove bisognerà mantenere alte la lucidità e la concentrazione per ottenere l’intera posta in palio e difendere il primato in classifica. Nel corso della Regular Season i salernitani della Genea Lanzara hanno ottenuto due successi nelle gare disputate contro i siracusani (35 - 26 all’ andata tra le mura amiche e 26 – 34 al ritorno), tuttavia la squadra allenata da Izzi è cresciuta nel corso delle settimane e, dinanzi al pubblico amico, venderà cara la pelle per cercare di ottenere l’intera posta in palio.

“Non possiamo far altro che essere davvero felici per il weekend disputato in quel di Conversano – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – i ragazzi si sono comportati egregiamente nella terza fase della Youth League Under 20, evidenziando ulteriori segnali di crescita e mettendo in pratica quanto pattuito nel corso degli allenamenti settimanali. Adesso si volta pagina, focalizzandoci sulla Serie A2 e sulle cinque restanti gare della fase ad orologio. Con testa bassa e spirito di sacrificio continueremo a lavorare per arrivare al meglio a questi appuntamenti decisivi in chiave PlayOff. Sabato affronteremo un match difficile in casa dell'Aretusa, che può contare anche su una bella cornice di pubblico, una squadra giovane ma tecnicamente valida. Siamo molto ottimisti, consapevoli di dover dare il massimo per ottenere l'intera posta in palio”.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA DELLA FASE AD OROLOGIO: Aretusa – Genea Lanzara; Ragusa – Palermo; Mascalucia – Haenna; riposa: Il Giovinetto.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 24, Haenna 20, Palermo 18, Il Giovinetto 16, Aretusa* 9, Mascalucia 9, Ragusa 0.

*= 1 partita in meno