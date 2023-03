Italrugby femminile, Franco convocata per il Sei Nazioni La salernitana è tra le trentasei azzurra scelte dal neo-allenatore Raineri per il torneo 2023.

Finalmente si riparte. Con un nuovo allenatore alla guida, l’Italrugby femminile è pronta a vivere la sua avventura nel Sei Nazioni 2023. Dopo il Mondiale, concluso con una storica qualificazione ai quarti di finale, Andea Di Giandomenico ha chiuso il proprio ciclo alla guida della squadra femminile venendo sostituito da Giovanni Raineri.

Il neotecnico ha annunciato le convocate per i primi due match. Tra le 36 atlete inserite in lista c’è anche la salernitana Giada Franco, una delle stelle della squadra azzurra. Nel recente Mondiale in Nuova Zelanda l’atleta che gioca con il Rugby Colorno è stata grande protagonista vincendo il titolo di miglior giocatrice in due partite e la sua assenza, figlia di un colpo alla testa, si è sentita pesantemente nel match dei quarti di finale contro la Francia.

Il Sei Nazioni 2023 vedrà la Franco ancora una volta tra le atlete azzurre più attese. Si parte il 26 marzo al Lanfranchi di Parma proprio contro la Francia, occasione ghiotta per provare a vendicare la sconfitta del Mondiale, magari con Giada Franco in campo fin dal primo minuto.

Piloni

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 86 caps

MARIS Gaia – Valsugana Rugby Padova, 15 caps

SEYE Sara – Transvecta Rugby Calvisano, 12 caps

STECCA, Emanuela – Arredissima Villorba Rugby, 3 caps

Utility Front Row

BARRO Francesca – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

TURANI Silvia – Exeter Chiefs Women, 24 caps

Tallonatrici

GURIOLI, Laura – Arredissima Villorba Rugby, esordiente

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 14 caps

Seconde linee

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 34 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 40 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 37 caps

MARGOTTI, Alessia – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

TOUNESI Sara – Sale Sharks, 26 caps

Terze linee

CAVINA, Giulia – CUS Milano, esordiente

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 27 caps

GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 60 caps

FRANGIPANI, Alessandra – Arredissima Villorba Rugby, 2 caps

RANUCCINI, Alissa – Rugby Colorno, esordiente

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 13 caps

Mediani di Mischia

BARATTIN Sara – Arredissima Villorba Rugby, 111 caps

GRANZOTTO, Francesca – Unione Rugby Capitolina, 2 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 73 caps

TOESCHI, Arianna – CUS Torino, esordiente

Mediani di apertura

MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 36 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

Centri

BUSATO, Jessica -Arredissima Villorba Rugby, 9 caps

BUSO, Gaia – Arredissima Villorba Rugby, esordiente

CAPOMAGGI Beatrice – Arredissima Villorba Rugby, 4 caps

CHEVAL, Mathilde – Valsugana Rugby Padova, esordiente

D’INCA’ Alyssa – Arredissima Villorba Rugby, 12 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 61 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 74 caps



Ali/estremi

GRONDA, Alessia – CUS Torino, esordiente

MUZZO Aura – Arredissima Villorba rugby, 31 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 20 caps

ROLFI Sofia – Rugby Colorno, esordiente

Tiktok Women’s Six Nations 2023 - il calendario delle partite dell’Italia

I giornata – domenica 26 marzo 2023

Italia v Francia – Stadio S.Lanfranchi, Parma

Kick off ore 16

II giornata – domenica 2 aprile 2023

Inghilterra v Italia - Franklin’s Gardens, Northampton

Kick off ore 16 (CET)

III giornata – sabato 15 aprile 2023

Italia v Irlanda – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 17.45

IV giornata – sabato 22 aprile 2023

Scozia v Italia – The Dam Health Stadium

Kick off ore 17.45 (CET)

V giornata – sabato 29 aprile 2023

Italia v Galles – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 16.30