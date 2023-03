Scatta la terza fase della Youth League. Per la Jomi Salerno subito big match Le salernitane sfideranno il Pontinia. Ancona: "Cercheremo di restare in vetta alla classifica".

Due gare in due giorni per le giovanissime della Jomi Salerno, pronte a rituffarsi nuovamente in Youth League Under 20, giunta alla fase del main round. Con la pausa del campionato di serie A1, ha già preso il via, nella giornata di giovedì, la terza fase del torneo giovanile di pallamano femminile, con le formazioni provenienti dai quattro raggruppamenti ora accorpate in due ulteriori gironi nei quali si scontreranno esclusivamente con le compagini finora non affrontate. Dopo aver chiuso in testa alla classifica la prima parte della competizione ed aver mantenuto, nella seconda, il primato battendo Chieti e Camerano, le atlete allenate da mister Ancona sono ora chiamate ad una nuova prova di personalità. Dalla vetta della classifica, con 12 punti conquistati, la Jomi Salerno domani, sabato 11 marzo alle ore 13.00, sarà in campo a Chieti contro Pontinia, terza in classifica con 10 punti, in un vero e proprio scontro diretto. La terza fase della Youth League, invece, si chiuderà per le salernitane con la sfida in programma domenica 12 marzo alle ore 10.00 contro Chiaravalle.

“Affrontiamo questa terza fase di Youth League Femminile cercando di mantenere la prima posizione che abbiamo difeso fino ad ora. Abbiamo fatto bottino pieno di tutte le partite disputate – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona –. Abbiamo subito una partita importante, uno scontro diretto per la classifica contro il Pontinia, vogliamo sicuramente ben figurare. Le ragazze sono motivate, penso che comunque la squadra sia preparata per affrontare questo impegno. Cercheremo di mettercela tutta per mantenere la testa della classifica”.