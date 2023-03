Givova Scafati Basket, Okoye: "Fiducia totale in coach Sacripanti" L'ala gialloblu: "Pronti per la sfida con Sassari, squadra di talento ed esperienza"

Domenica sarà sfida casalinga per la Givova Scafati. La squadra di coach Stefano Sacripanti affronterà il Banco di Sardegna Sassari alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con palla a due alle 19.30. "Ogni giorno miglioriamo, sia fisicamente che mentalmente. Stiamo acquisendo fiducia con la nuova struttura richiesta da coach Sacripanti e al momento tutti siamo in salute. - ha spiegato l'ala gialloblu, Stanley Okoye - Sosteniamo al cento per cento il nuovo allenatore. Siamo certi che possa cambiare la dinamica di squadra in modo positivo. Ha molta esperienza in questo campionato, dobbiamo solo avere fiducia in lui e seguire le sue indicazioni".

Domenica la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari

"Affrontiamo una squadra di grande talento, con giocatori esperti. Conosco personalmente, tra i nostri prossimi avversari, Massimo Chessa e Ousmaine Diop, entrambi miei ex compagni di squadra in A2. - ha aggiunto Okoye - Sono giocatori molto pericolosi, che, nei loro ruoli,se in giornata, possono decidere le partite. Dovremo competere al meglio delle nostre possibilità per 40 minuti. Non possiamo permettere loro di partire bene e dobbiamo essere molto disciplinati nei minuti finali della partita. Dobbiamo poi sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo. I tifosi ci hanno dato finora un sostegno incredibile, soprattutto in casa, sono quasi come un sesto uomo in campo. Spero che anche stavolta il pubblico venga a sostenerci come sempre, sapendo che stiamo lottando per e con loro".