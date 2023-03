Trionfo Jomi in Youth League. Accesso alle finali di giugno Le salernitane hanno battuto Pontinia e Chiaravalle vincendo il raggruppamento.

La Jomi Salerno conferma i pronostici della vigilia e ottiene due successi a Chieti nelle due gare in programma nel weekend in occasione

della terza fase della Youth League Under 20 Femminile. Le atlete allenate da mister Francesco Ancona, a bottino pieno dopo le prime due fasi della competizione giovanile, proseguono, così, il loro cammino in Youth League ben figurando anche in occasione del nuovo appuntamento con il torneo. Con il doppio successo del fine settimana le salernitane conquistano, infatti, l’accesso alle Finali di giugno. Dopo aver chiuso in parità il primo tempo nel big match con Pontinia, andato in scena ieri, sabato 11 marzo, la Jomi Salerno, guidata da Ramona Manojlovic e Giulia Rossomando (entrambe in doppia cifra), ha battuto le giovani atlete di coach Laera. Ottima prestazione e buon lavoro di squadra anche nella mattinata di questa domenica: con la Jomi Salerno che, già forte di aver ottenuto l’accesso alle fasi finali della Youth League, con una convincente prestazione di gruppo ha battuto ne “La Casa della Pallamano” di Chieti Chiaravalle co il risultato di 29 – 24.



“Ieri abbiamo disputato una partita che contava molto, le ragazze sono state brave, erano molto concentrate e hanno campito l’importanza di un match in cui avrebbe potuto vincere chiunque. Contro Pontinia è stata una gara in equilibrio fino al primo tempo, poi noi siamo stati

nettamente migliori nella seconda fase. Era importante passare da prime alla fase finale per maggiori vantaggi quando saremo di nuovo in campo a giugno e poter, così, giocarcela con le altre squadre – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. In generale, siamo tutti contenti del risultato, per le ragazze è importante perché, in queste occasioni, si rendono conto delle loro potenzialità e di poter fare sicuramente di più. Questa domenica, contro Chiaravalle, non c’è stato chi ha fatto meglio di un altro ma è stata una bella prestazione di gruppo. Con le più giovani non ci sono tanti momenti per poter lavorare e quindi cerchiamo di sfruttare al massimo ogni attimo a nostra

disposizione per far sì che le ragazze si facciano trovare pronte quando tocca a loro”.



Cassa Rurale Pontinia – Jomi Salerno 21 – 29 (13 – 13)



Cassa Rurale Pontinia: Podda 4, Saraca 2, Scorsini, Conte 9, Sitzia, Bianchi 1, Cialei, Notarianni 4, Rossetto, Lombardi, Geminiani, Giardino 1, Agresti. All. Antonj Laera



Jomi Salerno: Giordano, Stellato 3, Micali, Rossomando 11, Avallone, Avagliano 2, Ronga, Cirino 3, Di Giugno, Bosco, Scarlato, Manojlovic 10, Nappa, Ciociano. All. Francesco Ancona



Arbitri: Passeri, Rinaldi



Jomi Salerno – Chiaravalle 29 – 24 (16 – 5)



Jomi Salerno: Giordano, Stellato 6, Micali, Rossomando 8, Avallone, Avagliano 4, Ronga 1, Cirino 1, Di Giugno, Bosco, Scarlato, Manojlovic 9, Nappa, Ciociano. All. Francesco Ancona



Chiaravalle: Aliko 1, Aquili, Ballabio, Belogi, Costantini 3, Manfredi 9, Marinello 5, Pellonara, Ricci, Rivera 6, Tanfani, Zhang. All. Fradi Salem



Arbitri: Della Maggiora, Nocentini