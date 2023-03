Il Catanzaro e la festa promozione: domenica la gara con la Gelbison, ma dove? La squadra cilentana gioca le gare casalinghe ad Agropoli. Previsti numeri record in trasferta

Per il Catanzaro è ormai semplice conto alla rovescia in chiave promozione diretta in Serie B. Il derby con il Crotone, giocato lunedì scorso allo "Scida" e terminato con il risultato di 1-1, ha confermato il divario di 14 punti (80 Catanzaro, 66 Crotone) a 7 turni dal termine della stagione regolare. Con 21 punti ancora a disposizione è chiaro l'avvicinarsi dell'aritmetica.

Giallorossi da numeri record

Domani, nei posticipi del turno infrasettimanale, si giocheranno le sfide Fidelis Andria - Crotone e Catanzaro - Monterosi Tuscia. Poi, domenica, per la trentatreesima giornata del girone C, che può risultare come quella decisiva per l'aritmetica promozione in B, è in programma Gelbison - Catanzaro (ore 14.30) allo stadio "Raffaele Guariglia" di Agropoli, impianto dei match casalinghi della squadra cilentana dal 17 dicembre scorso dopo le prime sfide giocate al "Marcello Torre" di Pagani.

Al "Guariglia" di Agropoli o altrove: tempi minimi per la decisione

La voglia di vivere dal vivo una gara che può chiudere l'operazione Serie B porterà a una trasferta ricca di tifosi al seguito della squadra di Vincenzo Vivarini e il "Guariglia" rischia di non poter contenere tutta la passione giallorossa anche per motivi di ordine pubblico. Si attendono novità ufficiali nelle prossime ore con un potenziale trasferimento dell'incontro in un'altra sede, ma i margini sono minimi per una eventuale modifica del campo da gioco.