Ginnastica, esordio della Tusciania Battipaglia in Serie C di Artistica maschile Il regolamento prevede al termine delle tre prove la promozione in Serie B della prima classificata.

I campionati di Serie C Gold della Federazione Ginnastica d’Italia hanno emesso i primi provvisori verdetti. Nella sezione Artistica maschile zona tecnica interregionale 3 dopo la prima prova svoltasi a Fermo la Tusciania Battipaglia di Piergiorgio Porcelli è posizionata al 6° posto con Daniele Aronne, Luigi De Maio, Carmine Di Stanio e Pompeo Migliorucci.

Nell’Artistica femminile in zona tecnica interregionale 4, svoltasi al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco con l’organizzazione della Fitness Trybe, al 4° posto, a soli tre decimi di punto, troviamo il C.G. Ischia di Mario D’Agostino con Rosanna Coppa, Rosanna Ercolano, Chiara Malato e Alessandra Muratori. Seguono in classifica la Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco, all’8° posto la Ginnastica Salerno di Juliana Sulce e al 9° posto il C.G.A. Stabia Castellammare di Stefania Gini.

Nella sezione Ritmica zona tecnica interregionale 4, dopo due prove, la prima svoltasi a Serravalle e la seconda a Roma, troviamo al 3° posto con 42 punti speciali l’Azzurra Quarto di Liliana Leone con Ester Podiani, Maria Grazia Pia Vitale, Giorgia Minopoli e Sofia Chichierchia, a pari punti con l’Iris di Giovinazzo. Entrambe sono al momento, alle spalle della Kines Catanzaro con 57 punti e della Fenix Misterbianco con 50. Seguono in classifica provvisoria al 6° posto Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo a quota 38, 7^ Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano con 36, 8^ Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota con 34, 10^ Raffa Napoli di Carmen Niro con 16 e 11^

Partenope Napoli di Daniela Della Bruna con 13 punti.

Il regolamento prevede, al termine delle tre prove, la promozione in Serie B della prima classificata, per chi arriverà seconda, invece, ci sarà l’opportunità dei Play off- Play out. Nella Ritmica si sommano le tre prove, mentre nell’Artistica maschile e femminile le migliori due prove su tre.