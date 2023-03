Pallamano, A2: la Genea Lanzara corsara a Ragusa Sica: "Oramai non ci sono più parole per questo manipolo di giovani ragazzi"

Prosegue ottimamente il cammino della capolista Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A2. Nell’ ennesima trasferta sicula – l’ottava nonché penultima – i salernitani si sono imposti agevolmente sul campo del Ragusa, fanalino di coda del raggruppamento, col punteggio finale di 18 – 39.

Nell’ occasione coach Nikola Manojlovic ha provato nuove soluzioni di gioco e dato ampio minutaggio all’ intera rosa a disposizione, con l’intero gruppo che ha ben ripagato la fiducia del tecnico e che si appresta a ritornare, finalmente, a giocare tra le mura amiche della Palumbo nei prossimi due weekend.

Da segnalare l’ottima vena realizzativa di Aleix Gomez Subarroca, mattatore del match con ben tredici segnature impiegato sia in posizione di ala sinistra che di ala destra, sul fronte delle segnature fondamentale l’ apporto di Florio, Munda, Mendo e Carlo Milano ed a tratti insuperabili tra i pali sono risultati Gonzalez e Cappellari.

La Genea Lanzara rompe immediatamente il ghiaccio con un break di 5 - 1 in proprio favore, il divario si mantiene tale sino al 4 – 8 quando capitan Milano e compagni concretizzano un parziale eloquente che porta le squadre negli spogliatoi sul 5 – 16. Nella ripresa i salernitani continuano a premere il piede sull’acceleratore, a quindici minuti dal termine sono avanti sul 12 – 30 ed il match proseguirà senza particolari sussulti sino allo scadere, sul punteggio finale di 18 – 39.

“Siamo davvero soddisfatti – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – oramai non ci sono più parole per questo manipolo di giovani ragazzi che si sta ottimamente disimpegnando. Il gruppo, nonostante la già acquisita promozione in Serie A Silver e la conquista dei PlayOff per la massima serie, vuole tanto assicurarsi anche la vittoria del campionato che potrà arrivare matematicamente già nel prossimo weekend. Tutte queste occasioni rappresentano il miglior modo per continuare a perfezionarsi, dare minutaggio a tutti e provare nuove combinazioni di gioco in vista degli importanti appuntamenti futuri.

Tra malanni stagionali e piccoli acciacchi è stata una settimana un po' particolare, tuttavia i ragazzi hanno risposto adeguatamente sul campo e non posso far altro che far loro un grosso plauso. Adesso non bisogna demordere, anzi bisogna rimanere concentrati e lucidi per affrontare al meglio le prossime due gare interne contro Palermo ed Haenna, dove siamo intenzionati a conquistare l’intera posta in palio e festeggiare una stagione già attualmente fantastica dinanzi al pubblico amico”.

RAGUSA – GENEA LANZARA 18 : 39

RAGUSA: Carbone, D’ Arrigo 2, Fontana, Buffolino 1, Giummarra F. 6, Garozzo, Giummarra G. 1, Dierna 1, Mirotta, Mazzone 3, Scibetta 2, Migliorisi, Cuzzupè 1, Bandiera, Pavone 1. All: Klimek

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore, Milano C. 5, Kolev, Gonzalez, Florio 8, Gomez Subarroca 13, Mendo 6, Munda 7, Bellini, Cappellari. All: Manojlovic

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA DI RITORNO DELLA FASE AD OROLOGIO: Palermo – Il Giovinetto 31 : 39; Aretusa – Mascalucia 29 : 21; Ragusa – Genea Lanzara 18 : 39; riposa: Haenna

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 28, Haenna 22, Palermo* 20, Il Giovinetto 18, Aretusa 11, Mascalucia* 9, Ragusa* 0.

*=1 partita in più