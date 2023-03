Boxe, Mouhiidine ad Assisi con la Nazionale per preparare il Mondiale Il campione salernitano lavorerà da oggi con lo staff azzurro.

Dopo il grande successo di Marrakech il pensiero di Aziz Abbes Mouhiidine è tutto per il Mondiale che andrà in scena a Tashkent, in Uzbekistan, dall’1 al 14 maggio. Da oggi al 28 marzo il campione d’Europa e argento iridato, sarà impegnato presso il centro di Nazionale di Pugilato di Assisi a disposizione dello staff tecnico. Con lui anche Federico Serra, Tommaso Sciacca, Michele Baldassi, Francesco Iozia, Paolo Di Lernia, Gianluigi Malanga, Francesco Magri, Remo Salvati, Alfred Commey e Diego Lenzi.

Lo staff tecnico che guiderà i lavori sarà composto dal tecnico di Mouhidine, Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi, Sambu Kalambay e dal preparatore atletico Mattia Tanci.