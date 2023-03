Krampelj per la Givova Scafati: il club si gioca l'ultimo tesseramento Basket, Serie A: ultimo acquisto da parte del club gialloblu nella bagarre salvezza

La Givova Scafati sfrutta anche l'ultimo slot dei tesseramenti per la stagione sportiva 2022/2023 e aggiunge Martin Krampelj al roster. L'ala slovena è un nuovo giocatore del club dell'Agro: raggiungerà Scafati nelle prossime ore per i controlli di rito e sarà a disposizione di coach Stefano Sacripanti nella bagarre salvezza. La Givova ha ufficializzato l'accordo con Krampelj, "ala forte in grado di giocare sia spalle che fronte al canestro, con ottime qualità di tiratore sia dalla media che dalla lunga distanza, oltre ad essere un buon rimbalzista": così la società del patron Nello Longobardi ha presentato le caratteristiche de nuovo cestista gialloblu.

La scheda del giocatore

"Nato a Lubiana, in Slovenia, il 10 marzo del 1995, è alto 206 cm per 107 kg di peso. Cresciuto cestisticamente tra il Grosuplje ed il Krka Nove Mesto, ha lasciato la patria da giovanissimo ed ha proseguito la sua carriera negli USA, pima all’High School e poi frequentando l’Università di Creighton, con la cui maglia ha militato per quattro stagioni consecutive in NCAA (dal 2015 al 2019), facendo registrare 13,5 punti (col 59,2% dal campo ed il 37,1% da tre) e 6,9 rimbalzi di media nell’ultimo campionato. Ha proseguito poi la sua carriera in Europa, prima nella massima serie spagnola al MoraBanc Andorra e poi nel primo campionato sloveno (al Cedevita Olimpja) e polacco (al GTW Gliwice, dove ha fatto registrare 10 punti e 6,1 rimbalzi di media). Quindi il ritorno negli USA (stagione 2021/2022), in D-League, per indossare la casacca dei Sioux Falls Skyforce (9,6 punti e 5,1 rimbalzi di media), ma la stagione viene chiusa in Uruguay all’Atletico Aguada Montevideo (in 10 partite, 14,3 punti e 8 rimbalzi di media). Infine, dopo un breve transito in Canada con gli Hamilton Honey Badgers, il passaggio nella stagione attualmente in corso, in massima serie polacca, con il MKS Dabrowa Gòrnicza, dove sta viaggiando con 15,7 punti (con il 53,9% dal campo ed il 36,4% da tre) e 5,9 rimbalzi di media."

Foto: elaborazione grafica ufficio stampa Scafati Basket 1969