Pallamano, A2: la Genea Lanzara ospiterà il Palermo Senatore: "Siamo molto soddisfatti per il cammino percorso sinora".

Vigilia carica di aspettative per la Genea Lanzara. Oramai giunta alle battute finali, la fase ad orologio del Campionato Nazionale di Serie A2 nella sua quinta giornata pone ai salernitani di coach Nikola Manojlovic un obiettivo – l’ennesimo – davvero importante.

Dopo la conquista della Promozione in Serie A Silver e dei PlayOff per la massima serie, ai salernitani basta un solo punto per la matematica vittoria del campionato. In casa rossoblu, dunque, l’attenzione e la concentrazione sono massime per conquistare un risultato prezioso nel match casalingo contro Palermo, ospite della Genea questo sabato con fischio di inizio alle ore 20:30.

In settimana i salernitani hanno lavorato sodo per non lasciare nulla al caso e per cercare di blindare definitivamente il primo posto in classifica, occupato sin dall’ inizio della stagione.

“Siamo molto soddisfatti per il cammino percorso sinora – esordisce l’ala Mattia Senatore – abbiamo già raggiunto due obiettivi importanti, ovvero la Promozione in Serie A Silver e la conquista dei PlayOff per la massima serie, tra l’altro per il terzo anno consecutivo. Di questo siamo davvero contenti ma, con determinazione e massima attenzione, stiamo continuando ad allenarci anche e soprattutto in vista delle Finals che si terranno dal 3 al 7 Maggio a Chieti.

Siamo reduci dalla gara contro il Ragusa, dove abbiamo ottenuto delle risposte importanti sia in termini di condizione fisica, di preparazione tecnica e tattica e di ambizione del gruppo.

Ora pensiamo alla gara di sabato, dove c’è molto in ballo per noi. Vogliamo in primis riconfermarci dopo aver vinto il doppio confronto in Regular Season contro i palermitani ma, soprattutto, siamo intenzionati a conquistare i due punti che varrebbero la matematica vittoria del Campionato Nazionale di Serie A2. Confidiamo in una buona cornice di pubblico che possa sostenerci nell’ intero arco dei sessanta minuti”.

La gara Genea Lanzara – Palermo, diretta dai signori Simone e Monitillo, andrà in scena Sabato 25 Marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

PROGRAMMA GARE 5^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO: Il Giovinetto – Ragusa; Haenna – Aretusa; Genea Lanzara – Palermo; riposa: Mascalucia.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 28, Haenna 22, Palermo* 20, Il Giovinetto 18, Aretusa 11, Mascalucia* 9, Ragusa* 0.

*=1 partita in più