Basket, è la vigilia di Scafati-Trieste. Mian: "Abbiamo bisogno di tutti" Domani (ore 20) la sfida contro i giuliani per la squadra di coach Sacripanti

Domani, con palla a due alle 20, la Givova Scafati ospiterà la Pallacanestro Trieste per l'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Gialloblu per la svolta in termini di risultati, per rilanciarsi nella corsa salvezza con l'organico al completo: dentro Martin Krampelj, ultimo acquisto del club dell'Agro, ma con il dubbio legato a Kruize Pinkins. L'impiego del giocatore sarà deciso a pochi minuti dalla palla a due.

L'ala picola: "Affrontiamo un team di grande qualità"

"Trieste ha un roster molto quadrato. Ha cambiato dei giocatori nel corso della stagione, come Terry, Ruzzier e la nuova guardia Hudson, che gli hanno permesso di trovare una quadra importante. - ha spiegato l'ala piccola di Scafati, Fabio Mian - Sarà fondamentale per noi continuare sulla scia della buona prestazione a Treviso, del ritrovato entusiasmo e dell’essere arrivati ad un soffio da una vittoria che vogliamo ritrovare assolutamente e che potrebbe staccarci dal gruppo delle squadre a 14 punti. Ci stiamo allenando bene, con intensità e vogliamo mettere a frutto il lavoro giornaliero in partita. La sfida da ex passa in secondo piano, l’unica cosa che conta è la vittoria di squadra. Conosciamo i loro punti forti, ma siamo consci anche delle nostre potenzialità e vogliamo sfruttarle a pieno per regalare una gioia ai nostri tifosi, che ci seguono ovunque e si meritano un successo tra le mura amiche, perché abbiamo bisogno dell’apporto di tutti fino alla fine per portare a casa il risultato".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969