Givova Scafati Basket: rilancio salvezza, battuta Trieste (93-85) Sacripanti: "Vogliamo tenerci stretta la Serie A"

La Givova Scafati si rilancia in chiave salvezza, vince nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, batte la Pallacanestro Trieste con il risultato di 93-85.

"Abbiamo un patron come Nello Longobardi che sta dando tutto per questa società e che, con sacrificio e lavoro incredibile, è riuscito a regalarci un giocatore importante come Krampelj. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Se i tifosi ci credessero come lui e la società, allora sarà più facile conservare la serie A, che noi tutti vogliamo tenerci stretta con il lavoro e la dedizione che mettiamo quotidianamente in palestra. Negli ultimi tempi ci sono stati diversi momenti in cui ci siamo un po’ demoralizzati, sia per l’esito delle varie partite, sia per gli infortuni subiti. Oggi, dopo l’intervallo, siamo rimasti paralizzati, cosa che può accadere quando non vinci da tempo: abbiamo subito un blocco psicologico dal quale siamo riusciti ad uscire, vincendo la sfida con pieno merito. Oltre a Nello, vanno ringraziati i tifosi che ci hanno sostenuto sempre, nonché gli atleti e i miei due assistenti hanno lavorato tantissimo con me in settimana per raggiungere questo successo, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo ancora a zero, che c’è ancora tanto da fare per raggiungere la salvezza. Spero solo di poter avere una situazione infortuni migliore, nonostante il problema all’adduttore che nel terzo quarto ha messo ko anche Stone, perché serve intensità in allenamento per andarsela a giocare con serenità a Reggio Emilia, contro la squadra più strutturata del gruppo salvezza. Dobbiamo eliminare quei sei minuti di isteria collettiva del terzo quarto e guardare al futuro con ottimismo, perché stiamo lavorando tanto e bene, nonostante le avversità. Oggi, poi, abbiamo alzato tanto i ritmi e giocato più col pick and roll, venendo premiati in attacco, mentre in difesa, a parte quei sei minuti di blocco totale, abbiamo fatto una prestazione di ardore, con buone rotazioni: nessuno dei miei ragazzi è andato sotto la sufficienza, ognuno ha dato il proprio contributo e tutti devono capire che questa è la strada su cui dobbiamo continuare a marciare per conquistare la permanenza in serie A. Ci godiamo questa vittoria per un giorno e poi testa a Reggio Emilia".

Lega Basket Serie A

Ventitreesima Giornata

Givova Scafati - Pallacanestro Trieste 93-85

Parziali: 19-19, 32-21, 18-26, 24-19

Scafati: Stone, Okoye 20, Imade ne, Mian 7, Krampelj 6, Hannah 5, De Laurentiis 4, Rossato 8, Imbrò 9, Thompson 14, Tchintcharauli ne, Logan 20. All. Sacripanti.

Trieste: Hudson 9, Bossi ne, Davis 19, Spencer 6, Deangeli, Ruzzier 8, Campogrande ne, Vildera, Bartley 26, Lever 5, Terry 12. All. Legovich.

Arbitri: Lanzarini, Borgioni, Gonella

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969