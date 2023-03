Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno cede nel derby campano col Posillipo Gli uomini di Citro sono stati battuti per 10-6 alla Felice Scandone di Napoli.

Si è tenuta sabato 25 marzo 2023 alle ore 16:00 presso la Piscina F. Scandone la ventunesima giornata di campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto della Check-up RN Salerno contro il Circolo Nautico Posillipo.

Ad aggiudicarsi il derby è il Posillipo che riesce ad allungare le distanze nell’ultima frazione di gioco, iniziata sul 5-5 dopo un recupero di 3 lunghezze da parte dei rarinantini che riescono a tornare in partita nel terzo set per poi non riuscire più a trovare concretezza nella fase finale. Prossimo appuntamento sabato 28 marzo alle ore 15:00 alla Simone Vitale contro il Bogliasco, attualmente ultima in classifica.

TABELLINO

CN POSILLIPO- CHECK-UP RN SALERNO – 10-6 (5-2, 0-0, 0-3, 5-1)

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, B. Stevenson1, T. Abramson 3, G. Mattiello, E. Aiello 1, A. Picca, J. Lanfranco 1, L. Briganti 4, M. Lanfranco, M. Milicic, P. Saccoia, R. Spinelli, All. Brancaccio

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 2, Parilli, Bertoli, Barroso 3, Pica, Vassallo. All. Citro

Arbitri: Pinato, Piano

Note: Uscito per limite di falli Saccoia (P) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 3/6 + un rigore e Salerno 3/10.