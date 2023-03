Pallamano, A2: la Genea Lanzara passeggia anche col Palermo I campani hanno dominato il match imponendosi per 35-21.

La Genea Lanzara non smette di sorprendere e continua a tagliare storici traguardi. Con un progetto meticoloso e lungimirante partito quattro anni orsono e che ha visto un manipolo di giovanissimi chiudere al primo posto il campionato di Serie B nella ormai lontana stagione 2018/2019 – ed anche nelle categorie U19 ed U17 -, con una escalation da applausi i salernitani hanno fatto incetta di successi tanto nei campionati “senior” tanto con le compagini giovanili sino ad arrivare alla vittoria del Campionato Nazionale di Serie A2 2022/2023.

Agguantata la promozione nella nuova Serie A Silver con ben quattro turni di anticipo, grazie alla vittoria casalinga per 35 a 21 contro Palermo – attuale terza forza del raggruppamento assieme al Giovinetto – il sodalizio caro al Presidente Domenico Sica ha blindato matematicamente la prima posizione assicurandosi la vittoria del campionato. Un successo – nonché l'ennesimo traguardo - voluto ed ampiamente meritato per capitan Milano e compagni, che si apprestano a vivere un finale di stagione entusiasmante nonostante manchino ancora due gare da disputare (contro Haenna e Mascalucia) per concludere il torneo e proiettarsi mentalmente ai PlayOff Promozione per la massima serie, conquistati dagli stessi per il terzo anno consecutivamente su tre partecipazioni in A2. Una gara, quella contro Palermo, ottimamente interpretata dai ragazzi di coach Nikola Manojlovic i quali aprono le danze con un break importante di 4-0 in proprio favore. Soltanto al 6' di gioco il Palermo troverà la gioia della prima rete, coi salernitani capaci di allungare con lo scorrere dei minuti portandosi negli spogliatoi sul 16-10 grazie, in modo particolare, alle segnature di Kolev – l'unico in doppia cifra con 10 reti – Florio e Gomez Subarroca, ma fondamentale è stato il gioco corale espresso dai salernitani e anche l'ottima prestazione tra i pali di Joel Cappellari. A metà ripresa la Genea Lanzara è avanti sul +10 (24 – 14 al 44'), nel mentre coach Manojlovic dà spazio all' intera rosa a propria disposizione. Positiva è la risposta data da Milano, Senatore, Avallone e dai giovanissimi Coppola e Merola, quest' ultimo anche a segno in due occasioni. Il match si chiude, così, sul 35 – 21 finale.

GENEA LANZARA – PALERMO 35 : 21 (p.t. 16 : 10)

GENEA LANZARA: Milano A. 1, Senatore 2, Merola 2, Milano C., Kolev 10, Gonzalez, Florio 7, Coppola, Avallone 1, Gomez Subarroca 7, Mendo 2, Munda 1, Bellini 2, Cappellari. All: Manojlovic

PALERMO: Lo Re, Aragona 9, Ganci Chiodo, Guardì 4, Spoto 2, Alieri, Gottuso, Vitale A., Testa 2, Vitale E., Parrino 2, Pola 1, Lopes 1. All: Aragona

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA DELLA FASE AD OROLOGIO: Il Giovinetto – Ragusa 35 : 25; Haenna – Aretusa 27 : 20; Genea Lanzara – Palermo 35 : 21; riposa: Mascalucia

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 30, Haenna 24, Il Giovinetto 20, Palermo* 20, Aretusa 11, Mascalucia 9, Ragusa* 0.