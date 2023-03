Genea Lanzara, Manojlovic: "Desideravamo tanto questo successo" Il coach dei campani ha parlato dopo il netto successo conquistato contro il Palermo.

La stagione della Genea Lanzara sembra essere quasi perfetta. Il dominio nel girone sud è lampante. Nell’ultimo turno è giunta la netta vittoria su Palermo per 35-21, ennesima dimostrazione di superiorità. La squadra di coach Manojlovic continua ad essere la più forte. “Desideravamo tanto questo successo, l'abbiamo voluto e ci siamo riusciti – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – il distacco è stato importante ma non abbiamo affrontato il solito Palermo, non è questo il valore della squadra sicula che, probabilmente, ha risentito dal punto di vista mentale della sconfitta interna dello scorso weekend contro Il Giovinetto. I rosanero sono tutt'altra squadra, faccio i complimenti agli avversari così come ai miei ragazzi, che hanno espresso un buon gioco facendo vedere belle cose. Con testa bassa continueremo a lavorare, siamo felici per la vittoria del campionato ma ci sono ancora i PlayOff per la Serie A Gold ad attenderci.

Il gruppo è unito, ha spirito di sacrificio, questo è bellissimo: i ragazzi sudano davvero tanto nel corso degli allenamenti ma, poi, il campo gratifica tutti con questi splendidi risultati. Ovviamente la concentrazione non dovrà calare, anzi bisognerà fare sempre di più. Ci attendono ancora due sfide per concludere il campionato ed affronteremo, nel mentre, anche le restanti quattro gare della Youth League Under 20 con l'obiettivo della qualificazione alle Finali Nazionali di categoria. Per il momento, cuore e testa al prossimo match interno, l'ultimo stagionale, contro l'Haenna”.