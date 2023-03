Jomi Salerno, prima della pausa la trasferta a Mestrino Dalla Costa: “Testa al prossimo impegno, dobbiamo stringere i denti”.

Sono tornate ad allenarsi le atlete della Jomi Salerno in vista del prossimo impegno di campionato. Alla Palestra Palumbo la settimana di lavoro prosegue intensamente con l’obiettivo di recuperare al più presto le energie spese nel match che lo scorso sabato ha visto le salernitane vittoriose sul Pontinia.

Un successo che è valso due punti pesantissimi, con la classifica che vede la Jomi (ancora) prima, ora con 5 punti di vantaggio sul Pontinia secondo. Altrettanto pesanti sono i punti in palio in occasione del match del prossimo sabato tra Mestrino e Jomi Salerno. Per le atlete allenate da coach Francesco Ancona, infatti, un successo vorrebbe dire archiviare con due turni di anticipo la pratica regular season e andare alla pausa di campionato con la certezza di essere approdate ai playoff scudetto in vetta alla classifica.

“Siamo molto contente di aver portato a casa i due punti e di aver vinto contro Pontinia che è una squadra in lizza per la conquista finale del Tricolore. Adesso, però, testa subito alla prossima partita che è di fondamentale importanza per noi perché, vincendo, saremmo matematicamente prime e questo ci consentirebbe di arrivare alla nuova pausa nazionali più serene – ha dichiarato il vicecapitano della Jomi Salerno Ilaria Dalla Costa – Sicuramente ora dobbiamo cercare di recuperare le ragazze che non hanno potuto affrontare la partita contro il Pontinia, dobbiamo stringere i denti e radunare tutte le forze possibili per questo rush finale del campionato che è di fondamentale

importanza per vincere il trofeo più ambito della stagione. Mestrino sarà il nostro prossimo avversario, è una squadra che certamente ha diversi obiettivi rispetto ai nostri. Loro saranno agguerrite perché vorranno conquistare questi due punti per arrivare in una zona salvezza più facile. Noi, invece, vogliamo ottenere la vittoria per essere più tranquille e affrontare poi le ultime due partite di campionato in maniera più serena”.