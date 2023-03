Genea Lanzara, sabato arriva l'Haenna Rosen Kolev: "Siamo cresciuti come squadra e come famiglia. Siamo più veloci, più forti".

Ultimo match casalingo della stagione per la Genea Lanzara. La sesta giornata della fase ad orologio del Campionato Nazionale di Serie A2 propone – Sabato alle ore 18:30 - una gara interessante tra i salernitani, già con il primo posto in tasca, la promozione in Serie A Silver nonché la qualificazione ai PlayOff per la massima serie, e l’Haenna ancora alla ricerca di punti preziosi per blindare la seconda posizione.

In casa rossoblu si sta lavorando con tanta dedizione e concentrazione, con l’obiettivo di conquistare l’intera posta per concludere il campionato nel migliore dei modi e per mantenere il giusto passo in vista della fase clou della stagione. Sarà comunque un’occasione per testare nuovi meccanismi di gioco e dare sempre più minutaggio all’intera rosa a disposizione di coach Nikola Manojlovic.

“Sicuramente mi emoziona parlare di questa gara contro Enna – dichiara Rosen Kolev, terzino della Genea Lanzara – considerando che è l'unica squadra contro cui abbiamo perso per una sola rete di scarto e che non ho potuto partecipare alla partita per un infortunio accorso durante la settimana antecedente alla gara, nonché all’ espulsione rimediata dopo pochi minuti di gioco quando chiamato in causa.

Credo che sarà una bella partita e che la squadra sicula arriverà ben preparata, tuttavia noi daremo tutto ciò che abbiamo per conquistare la vittoria. Sappiamo che oramai abbiamo vinto il campionato e non c'è nulla che possa cambiare questo, ad ogni modo non ho dubbi che con i miei compagni di squadra lotteremo su ogni pallone per festeggiare dinanzi al pubblico amico. Dall'ultima volta che abbiamo incontrato Enna, siamo cresciuti come squadra e come famiglia. Siamo più veloci, più forti, tecnicamente migliori e ancora più uniti come squadra. Insomma, non vedo l’ora che arrivi sabato perché sono convinto che faremo una gran bella prestazione!”.

La gara Genea Lanzara – Haenna andrà in scena Sabato 1 Aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

PROGRAMMA GARE 6^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO: Palermo – Aretusa; Il Giovinetto – Mascalucia; Genea Lanzara – Enna; riposa: Ragusa.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 30, Haenna 24, Il Giovinetto 20, Palermo* 20, Aretusa 11, Mascalucia 9, Ragusa* 0.

*= 1 partita in meno