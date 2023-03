Jomi Salerno, trasferta sul campo del Mestrino Capitan Napoletano: “Vogliamo blindare il primo posto”.

E’ pronta a scendere nuovamente in campo la Jomi Salerno. Prima delle lunga pausa del campionato per il raduno della Nazionale che precederà la sfida del prossimo 8 aprile contro la Slovenia valida per la qualificazione ai Campionati Mondiali 2023, le salernitane saranno di scena alla Palestra di Lissaro per affrontare il Mestrino.

Con inizio alle 18.30 di domani, sabato 1 aprile, il match tra la Jomi Salerno e la Pallamano Mestrino potrebbe consentire alle atlete allenate da mister Francesco Ancona di archiviare la pratica primo posto con due turni di anticipo rispetto alla conclusione della regular season. Alle salernitane, infatti, basterebbe un unico punto per avere la matematica certezza di poter accedere da prime in classifica ai playoff scudetto e affrontare, così, in maniera più serena la coda del campionato.

Forte dei 35 punti fin qui conquistati e reduce dall’importante successo casalingo sul Pontinia secondo in classifica e, ora, dietro di cinque

lunghezze, la Jomi Salerno scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare ancora una volta la vittoria per non interrompere la striscia di successi ottenuti in una stagione, fin qui, da incorniciare.

Il Mestrino, con soli 6 punti raccolti dall’inizio del campionato, tenterà, invece, di raccogliere il massimo dagli ultimi tre impegni della regular season, partendo proprio da quello casalingo contro la Jomi per provare a migliorare per quanto possibile una preoccupante condizione di classifica. La gara tra Mestrino e Jomi Salerno sarà trasmessa in diretta su ElevenSports.



“Siamo pronte per il match di domani contro il Mestrino, abbiamo lavorato molto bene anche se purtroppo nelle ultime settimane abbiamo

avuto diversi infortuni e alcune atlete sono state colpite dai virus stagionali. Ciò non toglie che la squadra si sia allenata concentrata e

al meglio – ha dichiarato il capitano della Jomi Salerno Pina Napoletano – E’ importantissimo per noi mantenere il primato in classifica, quindi

blindare il primo posto. Non possiamo permetterci passi falsi per cui domani scenderemo in campo determinate a fare bene”.