Hockey pista. Roller Salerno, doppia sfida salvezza al "Palatulimieri" Pioggia di medaglie per i salernitani nel settore della corsa su pista.

Doppia sfida casalinga per la Campolongo Hospital Roller Salerno che, sabato e domenica, tornerà in pista al “Palatulimieri” di Salerno. Due impegni che arrivano in una fase cruciale per la società del presidente Gianfranco Camisa, chiamata a sfruttare la chance per risollevarsi in classifica. Sabato 1 aprile alle 19.30 i salernitani affronteranno la Rotellistica Camaiore per il recupero dell'ottava giornata; il giorno successivo, alle 18, è in programma il match contro l'HobbyStore Grosseto, valido per l'undicesimo turno del campionato di serie A2. La squadra allenata da Massimo Giudice è reduce dalla sconfitta casalinga (3-2) contro Follonica ed è attualmente ultima in classifica in condominio proprio con Grosseto (le due squadre sono appaiate a 7 punti).

Nella speranza di riuscire a riscattarsi anche nell'hockey su pista, la società salernitana ha conquistato soddisfazioni ai campionati regionali di corsa. La due giorni organizzata al pattinodromo Tullio D’Aragona di Salerno ha visto la partecipazione di tantissimi atleti che hanno dato battaglia, dimostrando grandi miglioramenti. Risultati che confermano i passi in avanti fatti dalla Ch Roller Salerno anche nel settore corsa.

Tanti titoli regionali e piazzamenti a podio: Niccolò Acciao e Selina Tierno per la categoria esordienti nelle classifiche combinate; oro di specialità per Giovanni Timaru nonché argento in combinata; argento per Vittoria Prezioso in specialità e terzo posto in combinata; bronzo di specialità per Giorgia Capuano, bronzo in combinata per Francesco Cornetta; argento in combinata per Martina Davascio, argento di specialità per Grazia Mastrangelo; argento in combinata per Giorgia Balzano, ma tantissimi altri singoli risultati eccellenti degli altri nostri ragazzi.

Infine l’enorme partecipazione degli amatori alla manifestazione integrata e dedicata soltanto ai non agonisti. Circa 40 amatori, guidati dal preparatore Ubaldo Toledo, si sono cimentati in prove di destrezza divertentissime, trampolino di lancio per l’ingresso nelle categorie agonistiche.