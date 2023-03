Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno vola a Palermo Citro: "Loro stanno dimostrando di meritare i playoff scudetto".

Sabato 1° aprile 2023 alle ore 14:30 presso la Piscina Olimpica Comunale di Palermo si svolgerà la ventitreesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra la Check-up Rari Nantes Salerno ed il Telimar Pallanuoto.

La Rari è alla ricerca di più punti possibili in queste ultime 4 giornate per tentare il tutto per tutto, troverà a sfidarla la squadra del Palermo, attualmente quarta, che ha mostrato durante il campionato grande solidità così come sottolineato dal Mister Matteo Citro: “Palermo sta dimostrando di meritare i playoff scudetto, andremo lì per lottare su ogni pallone e provare a fare risultato. Una partita con un quoziente di difficoltà alto ma abbiamo il dovere di andare lì e provare a giocarcela fino alla fine perché ogni occasione che potrebbe capitarci dobbiamo sfruttarla fino in fondo”.