Italrugby femminile, Franco titolare anche contro l'Inghilterra La salernitana scenderà in campo a Northampton con la maglia numero sette.

L’Italrugby femminile è volata in Inghilterra, sede del secondo match del Tik Tok Women’s Six Nations 2023. Domenica al Franklin’s Gardens di Northampton alle 15 locali (16 italiane) le ragazze di coach Raineri sfideranno la “perfida albione”. Un match da sempre proibitivo che vedrà tra le protagoniste la salernitana Giada Franco, una delle stelle della squadra italiana. Le azzurre sono reduci dalla sconfitta di Parma contro la Francia. Match giocato discretamente bene e in cui è andata a segno proprio la ragazza campana che ha confermato di essere salita ancora più di livello negli ultimi mesi.

“Affronteremo una delle squadre più forti del panorama rugbistico Mondiale” ha spiegato il tecnico azzurro alla vigilia. “In settimana abbiamo lavorato sul nostro gioco analizzando cosa non ha funzionato nel match precedente. Cerchiamo di mostrare la versione migliore della squadra focalizzandoci sulla nostra prestazione”.

Basterà la versione migliore per fare uno scalpo così importante? Lo scopriremo domenica a Northampton.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

14 Aura MUZZO (Villorba Rugby, 32 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 75 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 62 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 74 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 37 caps)

9 Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 112 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 61 caps) – capitano

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno 28 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 18 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

4 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 29 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 87 caps)

2 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

1 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

A disposizione

16 Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 3 caps)

17 Alice CASSAGHI (Cus Milano Rugby, esordiente)

18 Sara SEYE (Transvecta Calvisano 13 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 41 caps)

20 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 38 caps)

21 Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

22 Jessica BUSATO (Villorba Rugby, 10 caps)

23 Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 5 caps)

Tiktok Women’s Six Nations 2023 - il calendario delle partite dell’Italia

I giornata – domenica 26 marzo 2023

Italia v Francia 12-22 (0-4) – Stadio S.Lanfranchi, Parma

II giornata – domenica 2 aprile 2023

Inghilterra v Italia - Franklin’s Gardens, Northampton

Kick off ore 16 (CET)

III giornata – sabato 15 aprile 2023

Italia v Irlanda – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 17.45

IV giornata – sabato 22 aprile 2023

Scozia v Italia – The Dam Health Stadium

Kick off ore 17.45 (CET)

V giornata – sabato 29 aprile 2023

Italia v Galles – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 16.30