Coppa Italia Canoa-Polo U21 e U14: domani finali a Piazza della Libertà (FOTO) Grande successo per la manifestazione organizzata dal Circolo Canottieri Irno

Il Circolo Canottieri Irno può festeggiare per la buona riuscita di questa prima giornata della fase finale di Coppa Italia di canoa-polo, categorie under 21 e under 14. Complice anche un clima ventoso ma decisamente gradevole, si è svolto tutto secondo i piani. A Salerno sono giunte quindici squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di circa trecento persone tra giocatori, staff e famiglie.

La soddisfazione del Circolo e i progetti per il futuro

Grande soddisfazione da parte del dirigente del settore Canoa del Circolo Canottieri Irno Vincenzo Montefusco. "Per noi è motivo di grande orgoglio organizzare una manifestazione come questa, ci dà lustro sia come circolo che per la città. Puntiamo ad arricchire Salerno anche con il turismo sportivo". E sulle prossime sfide e obiettivi. "Abbiamo il 27 e 28 maggio la finale del campionato di Serie A1 e B di canoa-polo, con l'intento di primeggiare in quella competizione. Ambiamoa d arrivare in alto". Sui prossimi eventi. "Una ottima organizzazione degli eventi dell'anno scorso ci hanno permesso di organizzare, per quest'anno, la Coppa Italia delle categorie Under 21 e Under 14. Se anche questa andasse bene, l'obiettivo successivo sarebbe quello di ospitare la Coppa Italia di canoa-polo per la categoria senior. Da lì, via via possiamo puntare a eventi sempre più importanti. Un passo alla volta".

Montefusco aveva già parlato dell'importanza di questo tipo di eventi durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città: "È una occasione per promuovere questo sport e per affermare la città di Salerno nel panorama degli eventi sportivi acquatici". In quell'occasione, le parole di Montefusco erano state fortemente sostenute anche dai rappresentanti istituzionali Rino Avella (Commissione Sport) e Alessandro Ferrara (assessore al Turismo e alle Attività Produttive).

Nella mattinata di domenica 2 aprile si sfidano i migliori

La mattinata di domani sarà quella decisiva. Dopo la fase a gironi, sarà il momento delle semifinali e finali per le squadre che sono giunte così lontano nella competizione. Si parte alle ore 9:00 con la prima semifinale. Le due finalissime si giocheranno alle 11:20 (under 14) e alle 12:00 (under 21). Per chiunque volesse assistere, l'appuntamento è in Piazza della Libertà - praticamente a metà strada tra Stazione Marittima e spiaggia di Santa Teresa - per potersi godere gratuitamente uno spettacolo davvero di alto livello.