Givova Scafati Basket ko a Reggio Emilia (78-70 dopo un supplementare) Gialloblu di nuovo ultimi proprio con la UnaHotels, con la Gevi Napoli e la Tezenis Verona

La Givova Scafati va ko al PalaBigi di Reggio Emilia con il finale di 78-70: la UnaHotels vince dopo un tempo supplementare e la Givova si ritrova ultima nuovamente in compagnia degli emiliani, che ribaltano la differenza canestri, e della Gevi Napoli e della Tezenis Verona, vincente sul Banco di Sardegna Sassari (87-74).

Coach Sacripanti: "Si riapre il campionato a 6 giornate dalla fine"

"Nella complessità della sfida ritengo che abbiamo disputato una buona prova, approcciando la gara nel modo giusto e tentando di alzare il numero dei possessi, andando a tutto campo e togliendo la cabina di regia a Reggio Emilia e raccogliendo buoni frutti. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Siamo stati avanti anche con un buon vantaggio, ma quando è aumentata l’intensità difensiva degli avversari, abbiamo buttato troppi possessi e sbagliato tiri aperti. Un dato statistico molto strano è la percentuale di realizzazione ai liberi, dove siamo soliti avere elevate percentuali: in un punteggio così chiuso, anche questo ha fatto la differenza. Non siamo stati fortunati con la caviglia di Imbrò, che ha comunque giocato senza paura. Poi però nel supplementare hanno deciso gli episodi, con Reggio Emilia sicuramente più cinica e lucida. Si riapre il campionato a sei giornate dalla fine, riuscirà a salvarsi la squadra che ci crederà di più, che metterà maggiore dedizione e che avrà anche un pizzico di fortuna più delle altre. Oggi abbiamo sbagliato tanto, ma eravamo preparati alla partita, nonostante l’assenza per infortunio di Stone. Abbiamo tutte le carte in regola per tenerci stretta la serie A".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiquattresima Giornata

UnaHotels Reggio Emilia - Givova Scafati 78-70 d1ts

Parziali: 14-20; 14-16; 17-15; 18-12; 15-7

R. Emilia: Anim 7, Reuvers 15, Hopkins 8, Cipolla ne, Strautins 6, Vitali, Stefanini ne, Cinciarini 18, Lee, Senglin 4, Olisevicus 14, Diouf 6. All. Sakota

Scafati: Okoye 7, Imade ne, Mian, Krampelj 4, Hannah 8, Pinkins 4, De Laurentiis 4, Rossato 7, Imbrò 7, Thompson 11, Tchintcharauli ne, Logan 18. All. Sacripanti.

Arbitro: Paternicò, Bartoli, Capotorto

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969