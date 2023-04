Pallamano, A2: la Genea Lanzara si fa sorprendere dall'Haenna Siciliani più cinici ma i campani sono ormai irraggiungibili.

Non è arrivata la gioia della vittoria in casa Genea Lanzara nell’ ultimo match stagionale tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. A gioire è la compagine siciliana dell’Haenna che, grazie al 28-30 finale maturato nella gara di sabato scorso, raggiunge proprio i salernitani in Serie A Silver ed ai Playoff Promozione per la massima serie.

Nonostante i traguardi già tagliati con diversi turni di anticipo, i salernitani cari al coach Nikola Manojlovic senza alcun dubbio avevano intenzione di salutare il numeroso pubblico amico con l’ennesimo successo ma i siciliani sono stati più cinici e, probabilmente, per gli stessi la posta in palio era molto più alta dei rossoblù. Per la Genea Lanzara una prestazione opaca e sottotono, ma che comunque non inficia sul brillante percorso compiuto sinora dal giovane team del presidente Sica già matematicamente primo.

I salernitani aprono le danze con Kolev, la parte iniziale del match vede un sostanziale equilibrio tra le due compagini dopodiché in casa Genea Lanzara si spegne la luce e gli ospiti si portano avanti chiudendo il primo parziale di gioco sul 13-18. Nella ripresa i padroni di casa si presentano in campo con tutt’altro piglio difatti, pur sprecando diverse occasioni, riescono ad impattare sul 22 – 22 sospinti dal pubblico amico e per due volte hanno l’occasione di ribaltare l’andamento e portarsi in vantaggio. Ciò, tuttavia, non accade e l’ Haenna ne approfitta per allungare nuovamente sul 22 – 25. Le tre reti di scarto si mantengono tali sino alla parte conclusiva del match, la segnatura di Munda su contropiede chiude i giochi sul 28 – 30.

GENEA LANZARA – HAENNA 28 : 30

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 1, Milano C., Kolev 7, Gonzalez, Florio 8, Coppola, Rella, Milano J., Avallone, Gomez Subarroca 3, Mendo 2, Munda 4, Bellini 3, Cappellari. All: Manojlovic

HAENNA: Biondo, Caruso 5, Guarasci 3, Russo, Nasca 1, Coppola, Loguasto, Rosso 4, Contino, Guggino 11, Savcenco 6. All: Cardaci

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 30, Haenna 26, Il Giovinetto 22, Palermo* 22, Aretusa 11, Mascalucia 9, Ragusa 0.

*= 1 partita in più