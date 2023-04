Genea Lanzara, Sica dopo la sconfitta: "Nessun dramma, testa alla Youth League" Il presidente dei campani ha fatto il punto della situazione dopo il ko casalingo contro l’Haenna.

La promozione in serie A Silver e la qualificazione ai Playoff Promozione per la massima serie sono già stati conquistati da tempo. La Genea Lanzara si è regalata una stagione quasi perfetta, anche se nell’ultimo turno casalingo è arrivato un ko un po’ a sorpresa. L’Haenna ha sbancato la Palestra Palumbo imponendosi per 28-30. Vittoria arrivata grazie alla maggiore concretezza della squadra di Cardaci. Gli uomini di Manojlovic, invece, hanno sprecato qualche occasione di troppo pagando dazio alla distanza. Del match ha parlato il presidente Sica. “Non è andata come ci aspettavamo – ha spiegato – è vero che la squadra ha tagliato già i traguardi stagionali anzitempo e non aveva nulla da perdere, ma comunque il gruppo era intenzionato ad ottenere i due punti e anche a riscattarsi dall’unica sconfitta maturata sino a quel momento, tra l’altro di misura, proprio sul campo dei siciliani. Non è accaduto, non ne facciamo un dramma ma di certo sarebbe stato bello salutare il pubblico amico, mai numeroso come in questa occasione, con un successo. L’appuntamento è semplicemente rinviato alla prossima stagione. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche anche perché, come visto, non bisogna mai abbassare la guardia e restare focalizzati su ogni singola gara. Archiviato questo match, tutte le attenzioni sono rivolte alla Youth League Under 20 con l’obiettivo di conquistare il Pass per le Finali Nazionali che potrebbe arrivare già al termine della prossima gara contro Camerano. Per noi sarebbe fantastico rientrare per l’ennesima volta tra le otto migliori formazioni di Italia”.