Scherma, Mondiali under 20: Landi argento nella sciabola a squadre La salernitana insieme alle compagne è stata battuta solo in finale all'ultima stoccata.

Da Plovdiv, in Bulgaria, dove sono in corso i Mondiali under 20 di scherma, è arrivata una splendida medaglia per il movimento campano. Si tratta di un argento vinto dalla salernitana, atleta della Milleculure Napoli, Michela Landi. La sciabolatrice è salita sul secondo gradino del podio col quartetto della prova a squadre insieme a Carlotta Fusetti, Manuela Spica e Maria Clementina Polli. Le azzurre sono state protagoniste di una gara incredibile.

Nel primo turno vittoria schiacciante su Israele, poi assalto più impegnativo contro la Corea superata per 45-38. Ai quarti di finale il quartetto azzurro si è sbarazzato con facilità della Turchia (45-31) e in semifinale ha dominato la Bulgaria padrona di casa imponendosi per 45-18. In finale è andato in scena un grande classico come la sfida contro il quartetto magiaro. Assalti belli ed emozionanti che hanno premiato l’Ungheria solo all’ultimo stoccata.

L’argento è comunque un grande risultato anche se resta l’amaro in bocca per l’oro che era ad una sola stoccata. La medaglia, però, regala a Landi e compagne grandi motivazioni per proseguire un percorso che dovrà portarle tra qualche tempo nella Coppa del Mondo assoluta.

CAMPIONATI DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE GIOVANI A SQUADRE – Plovdiv (Bulgaria), 3 aprile 2023



Finale

Ungheria b. ITALIA 45-44



Semifinali

ITALIA b. Bulgaria 45-18

Ungheria b. Uzbekistan 45-43



Quarti di finale

ITALIA b. Turchia 45-31



Tabellone da 16

ITALIA b. Corea 45-38

Tabellone da 32

ITALIA b. Israele 45-12

Classifica (29): 1. Ungheria, 2. ITALIA, 3. Bulgaria, 4. Uzbekistan

ITALIA: Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Michela Landi, Maria Clementina Polli

Foto: Federscherma.it