Gena Lanzara, in Youth League tra le migliori otto in Italia Sica: "Sembrerà strano ma faccio fatica a trovare le giuste parole per descrivere questo gruppo".

La Genea Lanzara continua a sorprendere. Non paga della Promozione in Serie A Silver e della partecipazione ai Playoff per la massima serie per il terzo anno consecutivo, anche con il gruppo Under 20 – per la maggior parte costituito dagli stessi atleti che stanno facendo incetta di successi in Serie A2 negli ultimi anni – la compagine salernitana non arresta la sua corsa, anzi.

Dopo il primo posto nei campionati interregionali U17 e U19 della stagione 2019/2020, bissato l’anno sportivo seguente con la conquista delle Finali Nazionali U19, seguito poi dalla storica medaglia di bronzo nella Youth League U20 dello scorso giugno, i salernitani tagliano nuovamente l’importante traguardo – tra l’altro con tre gare di anticipo e da imbattuta – rientrando, anche per la stagione 2022/23, tra le migliori otto squadre di Italia della più importante competizione giovanile nazionale.

Insomma, quello sinora percorso dalla Genea Lanzara è un cammino che non ha eguali, con un manipolo di giovanissimi che per tre anni, consecutivamente, ha conquistato i PlayOff per la massima serie e le Finali Nazionali più importanti a livello giovanile. Il pass è arrivato grazie al largo successo maturato contro Camerano (32 – 46 il risultato finale) nel recupero della terza fase del torneo disputatosi presso La Casa della Pallamano di Chieti.

Il match diretto da Passeri e Rinaldi vede i rossoblu partire forte e portarsi sul 10 – 3 in proprio favore al 10’ di gioco. Manojlovic e compagni addirittura allungano al 19’ sul 20 – 9, portandosi negli spogliatoi sul 28 – 13. Nella ripresa tre segnature consecutive portano la Genea Lanzara sul massimo vantaggio (13 – 31), con un divario che si manterrà tale sino al 21 – 39. Nel mentre, girandola di rotazioni con tutti gli effettivi in campo con gli U17 Milano e Rizzello che trovano la gioia della rete ed il portiere Coppola che ben si disimpegna nella ripresa. Sul fronte realizzativo bene Manojlovic, Bellini e Florio, ma ottimo è stato il gioco corale operato dai salernitani aiutati da un Cappellari in stato di grazia tra i pali.

“Sembrerà strano ma davvero faccio fatica a trovare le giuste parole per descrivere questi ragazzi – dichiara il Presidente Domenico Sica – davvero encomiabili e pronti a buttare il cuore oltre l’ostacolo, sempre. Di anno in anno stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro partito ormai da quattro stagioni, dove abbiamo scommesso su un gruppo allora davvero giovanissimo e che ha fatto incetta di risultati ovunque. Di questo siamo estremamente felici, la scelta si è dimostrata assolutamente vincente e sono certo che continueremo a scrivere belle pagine di storia del nostro club. Ripetersi è sempre difficile, ma farlo per tre anni consecutivamente tanto con la squadra Senior , se così si può definire vista la bassa età media, sia con le giovanili è davvero un qualcosa di straordinario.

Rientrare nuovamente tra le migliori otto squadre di Italia è davvero un grande onore, senza dimenticare che ripartiremo dalla storica medaglia di bronzo che abbiamo conquistato lo scorso giugno. Arriveremo a Chieti ad inizio Giugno per dire la nostra con un gruppo che ha davvero tantissimo potenziale. Non vediamo l’ora di confrontarci con le restanti squadre che si qualificheranno per la Final Eight, nel mentre passeremo attraverso i PlayOff Promozione per la massima serie, un impegno alquanto ostico ma che affronteremo con tanta voglia di fare bene”.

Con la qualificazione già in tasca, i salernitani sono ancora attesi dalla quarta ed ultima fase della competizione, determinante per la posizione finale. I salernitani, che viaggiano sulle ali dell’ entusiasmo, affronteranno dal 7 al 9 Aprile in quel di Pontina i padroni di casa, il Rubiera ed il Chiaravalle per blindare la prima posizione.

CAMERANO – GENEA LANZARA 32 : 46 (pt. 13 : 28)

CAMERANO: Giambartolomei 4, Francelli 7, Lasca, Brilli 2, Amore, Antonelli 4, Coppari 4, Casavecchia, Vagnoni 4, Carloni, Belardinelli 7, Chirivì Grassi, Rossi. All: Campana

GENEA LANZARA: Senatore 5, Florio 7, Coppola, Rella 1, Milano 2, Giugliano, Vitiello, Rizzello 1, Avallone 4, Stanzione, Mendo 3, Bellini 9, Cappellari, Manojlovic 14. All: Manojlovic

CLASSIFICA GRUPPO 2: Genea Lanzara 14, Carpi 12, Camerano* 12, Aretusa 10, Monteprandone* 10, Benevento 8, Rubiera 6, Conversano 4, Ragusa 2, Pontinia* 2, Chiaravalle 0.

*= 1 partita in più