Pallanuoto, A1: la Check-up Rari Nantes Salerno ospita la De Akker Bologna Appuntamento sabato alle 15:00 alla Piscina Simone Vitale.

Sabato 8 aprile 2023 alle ore 15:00 avrà luogo la ventiquattresima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile presso la Piscina Simone Vitale. Scontro diretto tra la Check-up Rari Nantes Salerno e la De Akker Bologna.

Una gara molto importante durante la quale la Rari cercherà di riscattare la gara d’andata, del 14 gennaio, che terminò con 10-9 per la De Akker.

La Rari non potrà contare sul centrovasca Gianmaria Siani che, durante l’ultima gara contro il Telimar, ha subìto un duro infortunio al pettorale, obbligandolo a terminare qui la stagione agonistica.

“Scontro diretto fondamentale per migliorare la nostra posizione in classifica, dobbiamo approcciare bene la gara con determinazione e lucidità e sbagliare il meno possibile. Dovremo fare a meno di Gianmaria Siani al quale mando un grande in bocca al lupo, augurandogli una pronta guarigione.” le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Appuntamento presso la Piscina Simone Vitale ore 15:00. Prima della gara avrà luogo la premiazione della Quinta Edizione di “Uno Slogan contro il Razzismo”.