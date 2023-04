Pallanuoto, A1: Check-Up Rari Nantes Salerno beffata nel finale Bologna passa alla Vitale imponendosi 8-7.

Sabato 8 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina Simone Vitale ha avuto luogo la ventiquattresima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra la Check-up Rari Nantes Salerno e la De Akker Bologna. La De Akker Bologna supera per un gol negli ultimi secondi la Rari, dopo un match molto accesso che li ha visti protagonisti di due espulsioni, la prima per gioco violento di Milakovic la seconda di Deserti per gioco scorretto.

Quest’ultima con una dinamica insolita, trattenendo il pallone mentre si trovava nella corsia laterale. “Questa partita era molto importante per quanto riguarda la classifica perché ci consentiva di giocare l’eventuale bella dei playout in casa, purtroppo così non sarà però per fortuna non è decisiva. Abbiamo ancora tempo e modo per risollevare questa stagione.”le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Prima della gara ha avuto luogo la premiazione del concorso “Uno Slogan contro il Razzismo”. Prossimo appuntamento sabato 15 aprile contro il Quinto in trasferta. Sarà con il Catania in casa alla Simone Vitale l’ultima gara della regular season, sabato 22 aprile.

CHECK UP RN SALERNO-DE AKKER 7-8 (1-2, 0-2, 3-0, 3-4)

Check-up RN Salerno: Vassallo, M. Luongo, Esposito, Sanges 1, Barela, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 2 (1 rig.), Parrilli, Bertoli, Barroso 3, Pica, Taurisano. All. Citro

De Akker: Cicali, Grossi, Spadafora, Zanetti, Boggiano 2, Kadar, Guerrato 2, K. Milakovic, Alfonso, Manzi 3, Cocchi 1, Deserti, Pederielli. All. F. Mistrangelo

Arbitri: L. Bianco e Castagnola

Note: sup. num. RN Salerno 3/13, De Akker 1/6. Rigori: RN Salerno 1/2. Espulso Milakovic per gioco violento al 14’, Deserti per gioco scorretto al 15’