Givova Scafati Basket, Ciarpella: "Vogliamo riscattarci al PalaMangano" Martedì (ore 20.30) la gara tra i gialloblu dell'Agro e l'Happy Casa Brindisi

Martedì, con palla a due alle 20.30, la Givova Scafati ospiterà l'Happy Casa Brindisi nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Ieri le vittorie della Gevi Napoli a Bologna contro la Virtus Segafredo e della UnaHotels Reggio Emilia a Varese: ora Scafati è ultima in compagnia della Tezenis Verona, battuta dalla Germani Brescia, e con una gara in meno.

L'assistant coach: "Non vediamo l'ora di tornare in campo"

"Siamo tornati in palestra dalla trasferta di Reggio Emilia con qualche acciacco da smaltire, ma non vediamo l'ora di scendere in campo per riscattare la sconfitta davanti al nostro pubblico. - ha spiegato l'assistant coach della Givova, Marco Ciarpella - Ci aspetta sicuramente una partita molto difficile con un avversario in grande condizione che viene da 7 vittorie nelle ultime 9 gare. Una squadra in grado di far male nei primi secondi dell'azione, grazie alla capacità dei suoi esterni di creare vantaggio nelle situazioni di uno contro uno in campo aperto o dalle situazioni di post basso di Perkins anche in transizione. Affronteremo una Happy Casa Brindisi con maggior pericolosità perimetrale rispetto all'andata dopo aver recuperato Harrison e aggiunto Lamb, con Burnell utilizzato prevalentemente nel ruolo di 4. Dobbiamo prestare attenzione al ritmo della partita, vincendo i duelli di uno contro uno e la sfida a rimbalzo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969