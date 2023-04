Genea Lanzara tra le grandi della Youth League Dopo il bronzo dello scorso anno i salernitani saranno nuovamente alla Final Eight.

I giovani della Genea Lanzara si ritagliano per l’ennesima volta un posto tra le grandi nella Youth League, il campionato nazionale giovanile più importante rivolto alla categoria Under 20. Dopo la splendida e storica medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno, la compagine salernitana sarà nuovamente ai nastri di partenza della Final Eight destinata alle otto migliori squadre dello stivale, in cui si annoverano soltanto squadre del Nord e del Centro Italia. Ragion per cui, anche per la stagione corrente, la Genea Lanzara avrà l’onore di rappresentare il Sud Italia alle Finali Nazionali che si disputeranno tra Chieti, Pescara e Montesilvano dal 31 Maggio al 4 Giugno prossimi.

A contendersi lo scudetto di categoria saranno: Genea Lanzara, Merano, Cassano Magnago, Carpi, Pressano, Camerano, Molteno e Monteprandone.

La squadra allenata da Nikola Manojlovic è reduce dalle gare della quarta fase eliminatoria andate in scena in quel di Pontinia, dove i rossoblu hanno ottenuto tre successi realizzando una serie di dieci vittorie su altrettanti incontri. I salernitani, dunque, hanno chiuso il proprio raggruppamento in prima posizione e saranno i soli a presentarsi da imbattuti alle Finals. La qualificazione alle Finals U20 dà continuità agli splendidi risultati conquistati dai giovani della Genea Lanzara tanto nei campionati di serie che in quelli giovanili, a testimonianza della bontà e del lavoro compiuto dalla altrettanto giovane società da diversi anni ad oggi. Non bisogna dimenticare, difatti, che la Genea Lanzara è la sola squadra che per il terzo anno consecutivo ha conquistato sia le Finali Nazionali giovanili sia i PlayOff Promozione per la massima serie.

La settimana dedicata alla Youth League si è aperta positivamente col successo contro Camerano (46-32) ottenuto in quel di Chieti e si è conclusa con tre larghi successi ai danni dei padroni di casa del Pontinia (40 – 23 il risultato finale), del Rubiera (36 – 15) e del Chiaravalle (62-28). In tutti e tre i match coach Manojlovic ha dato largo spazio a tutti gli effettivi della rosa, in particolar modo con gli Under 17 ad accumulare esperienza come il portiere Coppola ed i giocatori di campo Milano, Rizzello e Stanzione. Ottima anche la prova offerta dagli atleti impiegati stabilmente nel campionato Nazionale di Serie A2 ed in quello interregionale di Serie B, col mancino Avallone classe 2003 sugli scudi in questo ultimo concentramento ed autore di ben 25 realizzazioni.

“Sono contentissimo di come è stata interpretata questa ultima fase della Youth League Under 20 da parte dei miei ragazzi – dichiara il coach Nikola Manojlovic – abbiamo ottenuto una serie di dieci successi consecutivi che ci hanno consentito di piazzarci al primo posto nel nostro girone e strappare anzitempo il pass per le Finali Nazionali di Chieti, che era il nostro obiettivo. Avremo un bel po' di tempo per prepararci alle Finals, nel mentre scenderemo in campo anche per i PlayOff Promozione per la massima serie dove saranno impiegati la maggior parte dei ragazzi che partecipano anche al campionato giovanile. Tutte le squadre che si sono qualificate sono molto valide ed ognuna di esse arriverà con l’obiettivo di conquistare lo scudetto di categoria. Con testa bassa, dal canto nostro, continueremo a lavorare con l’obiettivo di perfezionarci ed arrivare pronti alle gare che contano”.

CLASSIFICA YOUTH LEAGUE GRUPPO 1:

Merano 20, Cassano Magnago 20, Pressano 18, Molteno 16, Romagna 16, Campus 10, Leno 9, Cologne 8, Belluno 7, Palazzolo 6, Ferrarin 2, Mezzocorona 0.

CLASSIFICA YOUTH LEAGUE GRUPPO 2:

Genea Lanzara 20, Carpi 18, Camerano 16, Monteprandone 14, Aretusa 12, Rubiera 8, Benevento 8, Ragusa 6, Conversano 6, Pontinia 2, Chiaravalle 0.

Qualificate alla Final Eight Scudetto: Merano, Cassano Magnago, Pressano, Molteno, Genea Lanzara, Carpi, Camerano e Monteprandone.