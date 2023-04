Boxe, Mouhiidine si avvicina al Mondiale col favore del pronostico Il torneo iridato andrà in scena in Uzbekistan dal 30 aprile al 14 maggio.

Il countdown verso i Mondiali Elite di pugilato maschile è agli sgoccioli. Dal 30 aprile al 14 maggio alla Humo Arena di Tashkent in Uzbekistan, ci saranno in palio le medaglie per le tredici categorie presenti all’interno del programma.

Tra i più attesi, inutile nascondersi, c’è il salernitano Aziz Abbes Mouhiidine, campione d’Europa e argento ai Mondiali di Belgrado nel 2021.

Nelle ultime due stagioni ha dominato la categoria dei 92 kg e si presenterà in Uzbekistan col favore del pronostico per salire sul gradino più alto del podio. Non sarà l’unico azzurro presente ma è sicuramente quello con le maggiori possibilità di portare a casa il titolo. In tutto saranno 640 i pugili presenti in rappresentanza di 104 paesi.

Il Mondiale regalerà anche ricchi premi per chi riuscirà a portare a casa una medaglia. L’IBa, infatti, ha previsto assegni in denaro per ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).