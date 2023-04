Givova Scafati Basket: rimonta sull'Happy Casa Brindisi e vittoria chiave Finale di 85-84 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A

La Givova Scafati batte l'Happy Casa Brindisi firmando la rimonta nell'ultimo quarto del posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Finale di 85-84 con la vittoria dei gialloblu dell'Agro, capaci di tenersi in gara e di rilanciarsi nel momento più difficile ribaltando il match nei minuti conclusivi. Logan è il miglior realizzatore con 19 punti: doppia cifra anche per Pinkins, Hannah, Rossato e Thompson. Scafati conquista due punti fondamentali: la vittoria consente il riaggancio alla UnaHotels Reggio Emilia e alla Gevi Napoli per un penultimo posto a 3 con la Tezenis Verona fanalino di coda.

Coach Sacripanti: "Energia dal pubblico"

"Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi non tanto per la partita quanto per la maniera con cui si è allenata nel corso della settimana. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - A Reggio Emilia meritavamo di vincere. Stasera forse meno, perché abbiamo subito il dominio fisico, la possenza e l’atletismo degli avversari. Le cose sono andate meglio solo quando abbiamo difeso a tutto campo, senza raddoppi, ed abbiamo fatto spostare le loro posizioni iniziali sui giochi d’attacco. Non aspettavamo loro che ci aggredivano, ma li abbiamo aggrediti noi e siamo così riusciti a vincere la sfida. Mi è venuto un infarto quando abbiamo buttato via il possesso sull’ultima rimessa laterale, ma queste sono partite che vivono di episodi. Se ci alleniamo come abbiamo fatto nei giorni scorsi e ci crediamo come abbiamo fatto oggi, allora possiamo farcela. Abbiamo subito 50 punti nella prima parte di gara, sotto i colpi dei loro esterni, mentre noi avevamo fatto registrare 0 su 8 da tre punti, cosa inusuale per noi. Un aiuto fondamentale ci è stato dato dal calore del nostro pubblico, che ci ha trascinato con energia. Non siamo salvi e neppure spacciati, mancano cinque partite che per noi devono essere cinque finali. Mi aspetto nelle prossime due gare interne un palazzetto stracolmo. Stiamo dando tutto quello che abbiamo, dobbiamo crederci e andare ora a Pesaro a disputare una gara intensa e dura".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Venticinquesima Giornata

Givova Scafati - Happy Casa Brindisi 85-84

Parziali: 23-23, 15-27, 24-18, 23-16

Scafati: Stone 6, Okoye 8, Fonisto ne, Mian, Hannah 13, Pinkins 14, De Laurentiis, Rossato 13, Imbrò, Thompson 12, Tchintcharauli ne, Logan 19. All. Sacripanti.

Brindisi: Burnell 11, Reed 17, Flores ne, Bowman 6, Harrison 11, Lamb 7, Mascolo 8, Bocevski ne, Mezzanotte 5, Riismaa ne, Bayehe 3, Perkins 16. All. Vitucci

Arbitri: Begnis, Bettini, Noce