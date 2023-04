A Pellezzano grande successo per lo stage formativo della Nazionale di Bocce Pallucca: "L’organizzazione campana è stata molto efficiente e puntuale, nonché accogliente".

Nella splendida cornice del bocciodromo dell’ASD Garibaldi, a Pellezzano, in provincia di Salerno, tra il 6 e l’8 aprile, si è svolto uno stage formativo, con lo staff tecnico della Nazionale della specialità Raffa, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce allo scopo di avviare nel migliore dei modi il percorso che conduce ai grandi appuntamenti previsti nel 2024, anno in cui si disputeranno sia gli Europei che i Mondiali Senior.

Le attività, coordinate dal CT Maschile Giuseppe Pallucca, affiancato dal CT Junior e Femminile Rodolfo Rosi, e dalla Vice CT Junior e Femminile Elisa Luccarini, sono entrate nel vivo nel corso del mattino di venerdì e sono state caratterizzate innanzitutto da test fisici, a cui ha fatto seguito un lavoro incentrato sui principali gesti tecnici della disciplina, sulla tattica e anche sulla precisione. L’interessante due giorni si è poi conclusa, sabato mattina, con un focus sulla psicologia dello sport.

Allo stage hanno partecipato complessivamente 12 atleti (7 uomini e 5 donne), tra cui Giuliano Di Nicola e Laura Picchio (vincitori del titolo iridato nella Coppia Mista a Mersin), Alessio Frongia, Francesco De Vincenzo, Micaela Pinna, Kety Crescenzi, Sharon Cotroneo e Giorgia Trudu. Convocati, inoltre, i campani Francesco Adamo (classe 2004 di Angri - Bocciofila M.C.M. di Angri), Alfonso Montella (classe 2003 di Scafati - Bocciofila Santa Lucia – Sant’Alfredo di Sarno); Domenico Palumbo (classe 2000 di Quarto - C.B Arce di Frosinone) e Pasquale Sequino (classe 2003 di Villaricca - Bocciofila “F. Frezza” di Giugliano).

“A questo stage hanno preso parte ragazzi e ragazze di buon profilo tecnico, principalmente giovani, a cui intendiamo fornire delle nozioni e un modus operandi per strutturare atleti di alto livello – ha spiegato il CT Giuseppe Pallucca. – L’organizzazione campana è stata molto efficiente e puntuale, nonché accogliente come da tradizione”.

Hanno presenziato all’evento, tra gli altri, il Presidente della Federbocce Campania, Antonio Barbato, il vicepresidente della Federbocce Campania, Doriana Rescigno, il Consigliere Federale, Francesco Del Vecchio, il presidente dell’ASD “G. Garibaldi”, Giovanni Santoriello e il vicesindaco di Pellezzano, Michele Murino.

“Questo stage – ha affermato il presidente del Comitato Regionale Fib, Antonio Barbato – rappresenta un premio per il lavoro che svolgiamo in Campania: un grazie va al presidente De Sanctis e al Consiglio Federale per la fiducia che ci hanno concesso.”