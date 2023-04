Pallamano, A2: la Genea Lanzara chiude la fase ad orologio vincendo a Mascalucia Sica: "Nonostante il match valesse soltanto ai fini statistici i ragazzi hanno dato il massimo".

Nell’ultimo match del Campionato Nazionale di Serie A2, la Genea Lanzara ottiene un netto successo in terra sicula battendo i padroni di casa del Mascalucia per 20 – 38. Un incontro interpretato nel migliore dei modi da capitan Milano e compagni, i quali hanno condotto il match sin dalle prime battute di gioco conducendo di ben nove reti già al termine del primo tempo.

La vittoria ottenuta nella gara conclusiva della fase ad orologio ha rafforzato ulteriormente il primato in classifica della Genea, per una stagione da record che ha consentito ai salernitani di chiudere in vetta con ben sei punti di vantaggio rispetto alla seconda in graduatoria, vantando il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, dunque anche la miglior differenza reti.

Adesso per la squadra di coach Manojlovic, già promossa nella Serie A Silver ’23-’24, le attenzioni sono tutte rivolte ai Playoff Promozione per la Serie A Gold in programma a Chieti dal prossimo 3 Maggio, poi alla Final Eight per lo Scudetto Under 20, al via dal 31 Maggio.

Nel match contro Mascalucia la Genea si è portata immediatamente avanti nel punteggio, registrando un vantaggio di cinque reti al 15’ (5-10 il parziale), per poi portarsi negli spogliatori sul +9 (12-21 il parziale). Nella ripresa la situazione non cambia, anzi i rossoblu ne approfittano per incrementare ulteriormente il divario nonostante le rotazioni operate dal coach Nikola Manojlovic. Molto buona la prova offerta tra i pali dai portieri Cappellari e Coppola, sul fronte realizzativo il miglior marcatore del match è stato Alessandro Florio con nove segnature, seguito nelle fila dei salernitani da Gomez Subarroca, Mendo e Milano con cinque reti.

“Nonostante il match valesse soltanto ai fini statistici i ragazzi hanno dato il massimo – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – nella nona trasferta sicula il gruppo ha dimostrato compattezza e fiducia nei propri mezzi, provando gli ultimi accorgimenti in vista dei PlayOff. E’ una stagione tuttora già da incorniciare, abbiamo primeggiato in tante occasioni e su più fronti, senza dubbio l’aver centrato la Promozione nella futura Serie A Silver e la Final Eight Under 20 sono risultati davvero importanti per noi e a cui puntavamo, adesso viene il bello.

Ci presenteremo a Chieti per entrambe le manifestazioni con la voglia di fare bene e giocare al massimo delle possibilità, come sempre sarà poi il campo a dare il verdetto finale. Sono certo che i ragazzi, così come le passate stagioni tanto ai Playoff per la massima serie tanto alle finali nazionali giovanili a cui prendiamo parte regolarmente da diversi anni a questa parte, non si faranno trovare impreparati e mostreranno una bella pallamano, dinamica e moderna”

MASCALUCIA – GENEA LANZARA 20:38

MASCALUCIA: Somma G., Squillaci, Consoli 5, Costanzo, Somma D. 5, Pistone, Aiello, Celano, Quattrocchi 8, Barbagallo 2, Battiato, Giuffrida, Mirabella, Villani, Di Benedetto, Stramondo. All: Gulino

GENEA LANZARA: Milano A. 5, Senatore 2, Milano C., Kolev 4, Gonzalez, Florio 9, Coppola, Avallone, Gomez Subarroca 5, Mendo 5, Munda 4, Bellini 4, Cappellari. All: Manojlovic

RISULTATI ULTIMA GIORNATA FASE AD OROLOGIO: Mascalucia – Genea Lanzara 20 : 38; Haenna – Il Giovinetto 27 : 32; Aretusa – Ragusa 32 : 22; riposa: Palermo

LA CLASSIFICA FINALE: Genea Lanzara 32 Haenna 26, Il Giovinetto 22, Palermo 22, Aretusa 13, Mascalucia 9, Ragusa 0.