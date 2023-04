Rari Nantes Salerno, Citro si è dimesso Il tecnico della promozione ha lasciato la squadra che è stata affidata a Luca Malinconico.

Tutti si aspettavano un campionato diverso. Le ambizioni di inizo stagione erano diverse in casa Rari Nantes Salerno. Il terzultimo posto a quota 16 punti è assolutamente deludente. Per questo, come comunicato ieri dal club campano, "a seguito di una riunione presso la sede della società con il Presidente Gallozzi ed il direttore Sportivo Mariano Rampolla, mister Matteo Citro ha rassegnato le proprie dimissioni. Con effetto immediato la guida tecnica della prima squadra della Rari Nantes Nuoto Salerno è stata affidata all’allenatore in seconda Luca Malinconico. Il presidente ed il consiglio ringraziano Matteo Citro per il proficuo lavoro svolto negli anni scorsi alla guida tecnica della Rari Nantes che ha portato la squadra ad una storica promozione nel massimo campionato nazionale di pallanuoto".

Malinconico farà il suo esordio in panchina sabato alle 15:00 alla Simone Vitale di Salerno contro Catania, squadra che segue i campani in classifica di tre lunghezze. Un match da vincere prima di affrontare i play out.