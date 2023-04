Italrugby femminile, la salernitana Franco convocata per la sfida in Scozia Sabato si gioca ad Edimburgo, le azzurre vanno a caccia del secondo successo.

La bella vittoria contro l’Irlanda, che non veniva battuta dal 2019, ha dato morale e convinzione all’Italrugby femminile. La squadra di Raineri è pronta a tornare subito in campo per sfidare sabato 23 aprile la Scozia al DAM Health Stadium di Edimburgo. Il tecnico per la quarta partita del torneo ha convocato 27 atlete tra cui figura anche una delle colonne del suo progetto tecnico, la salernitana Giada Franco che in Scozia collezionerà la trentunesima presenza in azzurro.

Le atlete convocate:

Barattin, Sara – Villorba Rugby, 114 caps

Capomaggi, Beatrice - Villorba Rugby, 6 caps

Cassaghi, Alice – CUS Milano Rugby, esordiente

Cavina, Giulia – CUS Milano Rugby, 5 caps

Cheval, Mathilde - Valsugana Rugby Padova, esordiente

D'Inca', Alyssa - Villorba Rugby, 14 caps

Duca, Giordana - Valsugana Rugby Padova, 37 caps

Fedrighi, Valeria – Stade Toulousain, 43 caps

Franco, Giada – Rugby Colorno, 30 caps

Gai, Lucia – Valsugana Rugby Padova, 89 caps

Granzotto, Francesca – Unione Rugby Capitolina, 2 caps

Gurioli, Laura – Villorba Rugby , 1 cap

Locatelli, Isabella – Rugby Colorno, 40 caps

Madia, Veronica – Rugby Colorno, 39 caps

Maris, Gaia – Valsugana Rugby Padova, 18 caps

Muzzo, Aura - Villorba Rugby, 34 caps

Ostuni Minuzzi, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 22 caps

Pilani, Alessia – Rugby Colorno, esordiente

Ranuccini, Alissa – Rugby Colorno, 1 cap

Rigoni, Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 64 caps

Seye, Sara - Rugby Calvisano, 15 caps

Sillari, Michela – Vaksugana Rugby, 77 caps

Stecca, Emanuela – Villorba Rugby, 5 caps

Stefan, Sofia - Valsugana Rugby Padova, 76 caps

Stevanin, Emma - Valsugana Rugby Padova, 4 caps

Tounesi Sara – Sale Sharks, 29 caps

Vecchini, Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 16 caps

Atlete invitat

Buso, Gaia – Rugby Colorno

Cuoghi, Giorgia – Rugby Colorno

Rolfi, Sofia – Rugby Colorno

Tiktok Women’s Six Nations 2023 - il calendario delle partite dell’Italia

IV giornata – sabato 22 aprile 2023

Scozia v Italia – The Dam Health Stadium

Kick off ore 17.45 (CET)

V giornata – sabato 29 aprile 2023

Italia v Galles – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 16.30