Givova Scafati Basket: ecco la sfida contro la Virtus Segafredo Bologna Serie A: l'obiettivo dell'ulteriore allungo sulla zona rossa per la squadra di coach Sacripanti

Palla a due alle 20 alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano: la Givova Scafati affronterà la Virtus Segafredo Bologna con l'obiettivo di allungare ulteriormente sulla zona rossa e di firmare il nuovo colpaccio dopo la vittoria ottenuta all'andata. "Siamo riusciti domenica a portare a casa due punti su un campo importante e storico, che ci ripagano del duro lavoro che facciamo durante tutta la settimana. - ha spiegato il capitano dei gialloblu, Riccardo Rossato - Neanche il tempo di goderci questo successo, che dobbiamo però rituffarci in clima campionato, visto che ospitiamo la Virtus Segafredo Bologna, una squadra di Eurolega, dotata di un organico di alto livello e che gioca una pallacanestro molto aggressiva, soprattutto in difesa. Contro una squadra così piena di talento, dovremo disputare la miglior prestazione possibile, restando aggressivi in difesa e selezionando in attacco i migliori tiri possibili. Ci aspettiamo una Beta Ricambi Arena PalaMangano infuocata, con il pubblico pronto a sostenerci e a darci un supporto importante in questa sfida complicata".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969