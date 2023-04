Pallamano, A1: la Jomi Salerno torna in campo a Bressanone Brixen in trasferta e Ferrara alla Palumbo prima di archiviare la regular season.

La Jomi Salerno è tornata ad allenarsi alla Palestra Palumbo per affrontare la coda della stagione regolare del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Due le gare ancora da disputare prima di concentrare tutte le energie per i playoff scudetto. Archiviata la lunga

sosta per gli impegni delle atlete in Nazionale in occasione delle gare di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023, è ora nuovamente tempo di tornare in campo. Blindato il primo posto in classifica con la vittoria di misura ottenuta in casa del Mestrino lo scorso 1° aprile, il calendario di gare prevede, ora, per la Jomi Salerno ancora una trasferta, quella a Bressanone, che anticiperà, dunque, l’ultimo atto della regular season, quando le salernitane affronteranno tra le mura amiche della Palumbo la Securfox Ferrara attualmente ottava in classifica.

Le atlete allenate da Francesco Ancona, nonostante il primo posto ormai certo che rappresenterà un vantaggio proprio in occasione delle finali scudetto, sono pronte a scendere in campo con la determinazione e motivazione di sempre. I due appuntamenti conclusivi della fase regolare del campionato, a partire da quello del prossimo sabato 22 aprile con il Brixen, saranno ancora una volta l’occasione per dare continuità ad una stagione fino a questo momento quasi perfetta, con la Jomi Salerno che proverà a raccogliere il massimo per presentarsi così al meglio ai playoff di maggio.

“Sabato andiamo ad affrontare il Brixen e scendiamo in campo a casa loro. Sarà una partita sicuramente molto difficile e complicata anche perché abbiamo avuto una sosta abbastanza lunga dovuta alla Nazionale – ha dichiarato Lucila Stettler –. Per fortuna abbiamo ancora queste due partite da affrontare prima dei playoff e sicuramente vogliamo farlo con tutta la carica, così da arrivare nella miglior condizione possibile agli spareggi finali”.