La Givova Scafati sfiora una nuova impresa con la Virtus, ma Bologna vince 81-83 Gialloblu nel gruppo delle quartultime a tre turni dal termine della regular season

La Givova Scafati va vicina alla nuova impresa, alla vittoria contro la Virtus Segafredo Bologna come nel match d'andata, ma le V nere passano alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con il risultato di 81-83. Nei secondi conclusivi il fallo in attacco di Belinelli porta Scafati all'ultimo tiro di Rossato, che non trova il sorpasso sulla sirena. La Givova occupa la tredicesima posizione effettiva della classifica, è nel gruppo delle quartultime con due punti di vantaggio sul duo Gevi Napoli - Tezenis Verona e con il +4 sul fanalino di coda, Openjobmetis Varese.

Sacripanti: "Non potevo chiedere di più"

"Stone non ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare all’adduttore, non lo abbiamo voluto rischiare ed abbiamo preferito far giocare Krampelj, che si allena sempre con ardore e che ha disputato una buona prestazione contro una squadra che, avendo una grande fisicità, non mi ha fatto disdegnare la scelta di avere a disposizione un lungo in più. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Quando si gioca contro formazioni così forti, bastano pochi errori, come quelli che abbiamo commesso nel secondo quarto, per subire un parziale che poi ci ha pesato per l’intera gara e che poteva costarci anche molto più caro. Non potevamo competere con Bologna giocando un possesso dopo l’altro, quindi ho cercato di allungare la difesa a tutto campo, per toglierli dalle posizioni e per permetterci di avere Hannah e Logan insieme in campo, nonostante la loro inferiore fisicità rispetto ai pariruolo avversari. Ci è sempre mancato quel guizzo che ci poteva permettere di mettere il naso avanti, perché siamo stati fermati da qualche fischio arbitrale. Li abbiamo messi in difficoltà, ma poi abbiamo perso per un tiro fallito sulla sirena, sebbene sia stato ben costruito. Abbiamo disputato un’ottima partita e ai miei giocatori non potevo chiedere di più, tranne qualche errore e palla persa di troppo nel secondo quarto".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventisettesima Giornata

Givova Scafati - Virtus Segafredo Bologna 81-83

Parziali: 18-15, 19-28, 22-21, 22-19

Scafati: Okoye 5, Sangiovanni ne, Mian, Krampelj 6, Hannah 2, Pinkins 12, De Laurentiis 4, Rossato 15, Imbrò 9, Thompson 15, Tchintcharauli ne, Logan 13. All. Sacripanti

V. Bologna: Faldini ne, Belinelli 11, Pajola 3, Bako 5, Shengelia 15, Hackett 15, Menalo, Mickey 9, Camara ne, Weems 7, Ojeleye 2, Teodosic 16. All. Scariolo.

Arbitri: Attard, Bongiorni, Grigioni

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969