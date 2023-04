Pallanuoto, A1: la Check-up Rari Nantes Salerno affronterà il Nuoto Catania Sabato alle 15:00 alla Simone Vitale ultima partita della regular season.

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la piscina Simone Vitale di Salerno avrà luogo l’ultima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Check-up Rari Nantes Salerno affronterà il Nuoto Catania.

Nel girone d’andata il Catania superò la Rari per 11-8. Nell’ultima giornata di campionato la Rari è chiamata a ribaltare quel risultato in vista della prossima fase, mantenendo la posizione di vantaggio proprio sul Nuoto Catania. A guidare i giallorossi in panchina ci sarà, nella nuova veste da primo allenatore, Mister Luca Malinconico: “Questa partita riveste per noi un'importanza fondamentale: il risultato ci consentirà di mantenere la posizione attuale in classifica e di prepararci con maggiore fiducia ai prossimi incontri.”

Appuntamento presso la Piscina Simone Vitale ore 15:00. Prevista diretta streaming dalla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.