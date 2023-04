Sei Nazioni femminile, Italrugby: la salernitana Franco titolare in Scozia Azzurre impegnate sabato alle 17:45 ad Edimburgo nella quarta giornata del torneo.

La vittoria contro l’Irlanda, che mancava dal 2019, ha dato fiducia e morale all’Italrugby femminile. Il Tik Tok Sei Nazioni 2023 era iniziato con due ko contro Francia e Inghilterra e proseguirà con le sfide in Scozia, sabato alle 17:45, e a Parma col Galles.

Ad Edimburgo bisogna vincere per tentare di giocarsi fino alla fine la terza piazza. Per farlo coach Raineri manderà in campo la migliore formazione con la confermatissima Giada Franco pronta ad indossare la maglia numero 8 completando il reparto in terza linea con Tounesi e Locatelli, in trio che con l’Irlanda ha funzionato alla grande. La salernitana, che gioca da qualche stagione col Rugby Colorno, sta confermando anche in questo Sei Nazioni quanto di buono fatto vedere al Mondiale in Nuova Zelanda. La sua crescita sia fisica che tattica le ha permesso di diventare una delle migliori interpreti europee di questo ruolo. Con 30 presenze in azzurro è tra le più esperte potendo vantare anche un’esperienza all’estero. Della sfida in Scozia ha parlato il tecnico azzurro Raineri. “Affrontiamo il prossimo match puntando a replicare la prestazione offerta nell’ultima partita contro l’Irlanda. Sarà una gara dura contro una squadra fisica che proverà a centrare un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e nel piano di gioco: giocando il nostro miglior rugby possiamo mettere in difficoltà le nostre avversarie”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 22 caps)

14 Aura MUZZO (Villorba Rugby, 34 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 77 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 64 caps)

11 Alyssa D’INCA’ (Villorba Rugby, 14 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 39 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 76 caps) – capitano

8 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 30 caps)

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 40 caps)

6 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 29 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 37 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 43 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 89 caps)

2 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

1 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

A disposizione:

16 Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 5 caps)

17 Alice CASSAGHI (Cus Milano Rugby, esordiente)

18 Sara SEYE (Transvecta Calvisano, 15 caps)

19 Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 1 cap)

20 Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 1 cap)

21 Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 114 caps)

22 Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

23 Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 2 caps)

Il XV scozzese:

Scozia: 15. Chloe Rollie, 14. Coreen Grant, 13. Lisa Thomson, 12. Meryl Smith, 11. Francesca McGhie, 10. Helen Nelson, 9. Mairi McDonald, 8. Evie Gallagher, 7 Rachel McLachlan, 6 Rachel Malcom ©, 5 Louise McMillan, 4 Jade Konkel-Roberts, 3 Christine Belisle, 2 Lana Skeldon, 1 Leah Bartlett

A disposizione: 16. Jodie Rettie, 17. Anne Young, 18. Elliann Clarke, 19. Eva Donaldson, 20. Eilidh Sinclair, 21. Caity Mattinson, 22. Beth Blacklock, 23. Liz Musgrove