Givova Scafati Basket: ora il match decisivo per la salvezza a Verona Due punti di vantaggio per i gialloblu dell'Agro sulla Scaligera, penultima con la Gevi Napoli

Domenica, con palla a due alle 17.30, la Givova Scafati sarà ospite della Tezenis Verona per la ventottesima e terzultima giornata di Serie A. Due punti di vantaggio per i gialloblu dell'Agro sulla Scaligera, penultima con la Gevi Napoli: "Dopo la gara contro la Virtus Bologna dobbiamo resettare tutto e concentrarci alla sfida contro Verona, perché si tratta di un match delicato ed importante, i cui due punti in palio saranno pesanti in ottica salvezza. - ha spiegato il playmaker della Givova, Matteo Imbrò - Cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali e di farci trovare nelle migliori condizioni possibili, per affrontare una squadra in salute e in fiducia dopo la vittoria di Trento".

La gara contro la Scaligera

"Mi aspetto una sfida agguerrita, in cui dovremo stare attenti alle loro percentuali realizzative da tre punti e a giocatori come Henderson, in grado di accendersi in qualsiasi momento. Per me ci sarà sicuramente un po’ di emozione nell’incontrare persone con cui ho trascorso insieme diversi mesi, ma alla fine, una volta in campo, si dimentica tutto e si cerca sempre di dare il massimo".