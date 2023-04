Riparte il campionato di serie A1, Jomi Salerno di scena a Bressanone Mister Ancona: “Abbiamo voglia di continuare a vincere”.

Penultima gara del campionato di serie A1 femminile alle porte. Alle 19.00 di domani, sabato 22 aprile, la Jomi Salerno sarà di scena sul

campo del Bressanone, in un match che sancisce il ritorno in campo dopo l’ultima lunga pausa della stagione in occasione degli impegni della Nazionale Italiana nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2023.

La Jomi Salerno, arriva, al match di questo sabato forte del primato in classifica blindato nell’ultimo turno di campionato, quando, lo scorso 1°aprile, passò di misura sul Mestrino, ottenendo un risultato fondamentale in chiave playoff scudetto. Non vorrà farsi trovare però

impreparata la squadra di Francesco Ancona che, se già guarda al mese di maggio con attenzione e concentrazione, è allo stesso tempo motivata per far bene in occasione del ritorno in campo di domani. Far bene e ottenere il massimo contro Brixen: questo l’obiettivo delle salernitane alla vigilia. Il supporto casalingo, invece, sarà l’arma che Brixen, quarta in classifica ad un punto da Erice che la precede, proverà a sfruttare per mettere in difficoltà le ospiti e cercare, così, di conquistare due punti pesantissimi. La gara sarà trasmessa in diretta su ElevenSports.



“Torniamo in campo dopo due settimane di pausa per la Nazionale, è sempre molto complicato riprendere il campionato dopo pause così lunghe. Fortunatamente, però, grazie alla prima posizione guadagnata nelle settimane precedenti abbiamo la possibilità di giocarci queste due gare senza la pressione della partita – ha dichiarato il mister della Jomi Salerno Francesco Ancona –. Utilizzeremo queste due settimane per raggiungere un livello di forma di squadra, recuperare il più possibile tutte le giocatrici e farci così trovare pronte per la partita del 3 maggio. Noi abbiamo tanta voglia di continuare a vincere, quindi domani andiamo a Bressanone per cercare di portare a casa i due punti senza pensare a quelle che possono essere le nostre avversarie. Sono convinto che, arrivati a questo punto, bisogna vincere tutte le partite e, quindi, qualunque sia l’avversario non bisogna farsi i conti ma ottenere il massimo per arrivare fino in fondo”.