Pallanuoto, A1: la Check-up Rari Nantes Salerno torna al successo Esordio vincente per il neo tecnico Malinconico contro il Catania.

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina Simone Vitale ha avuto luogo la Ventiseiesima giornata, nonché l’ultima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra la Check-up Rari Nantes Salerno e Nuoto Catania, terminata 13-11.

Una giornata che non è iniziata nel migliore dei modi, all’assenza di Gianmaria Siani si è aggiunta quella del centroboa Mislav Tomasic, influenzato. Inoltre, durante il riscaldamento il primo portiere Gabriele Vassallo si è scontrato con il tabellone del punteggio riportando una ferita profonda alla testa. Nonostante la squadra oggi fosse molto rimaneggiata e fisicamente non al meglio ha mostrato grande determinazione, non uscendo mai dal match mantenendo altra la concentrazione fino alla fine.

Prossimi appuntamenti: gara 1: mercoledì 3 maggio (a Bologna), gara 2: sabato 6 maggio (alla Simone Vitale), eventuale gara 3: martedì 9 maggio (a Bologna).

CHECK UP RN SALERNO-NUOTO CATANIA 13-11 (4-3, 1-4, 6-3, 2-1)

Check-up RN Salerno: Taurisano, M. Luongo1, U. Esposito, C. Sanges, Barela, D. Gallozzi, S. Maione, V. Gallo 3, G. Parrilli 1, Z. Bertoli 3, A. Barroso Macarro 5, D. Pica, G. Vassallo All. Malinconico

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito 1, N. Eskert 1, A. Gullotta, R. Torrisi 1, V. Nicolosi, G. Torrisi, S. Camilleri 3, G. De Freitas Guimaraes 2, A. Privitera 3, E. Russo, S. Catania, M. Seminara, All. Dato

Arbitri: Pinato, Navarra

Note: Usciti per limite di falli Esposito (S), Ferlito (C) e Nicolosi (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Check-up RN Salerno 10/14; Nuoto Catania 3/10. Nel secondo tempo Vassallo (S) para un rigore a Camilleri (C). Spettatori 100 circa.