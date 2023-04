Jomi Salerno, Ancona: "Siamo arrivati a questo match con grosse difficoltà" Dopo il ko di Bressanone la squadra campana si prepara all'ultima giornata di regular season.

La prima sconfitta nel girone di ritorno è una notizia. La Jomi Salerno è caduta a Bressanone ma il ko non avrà effetti sul primato ormai matematicamente conquistato. La testa, come è giusto che sia, è già ai play off. La squadra di coach Francesco Ancona ha puntato l’obiettivo massimo: lo Scudetto.

Tornando al match di sabato pomeriggio, il tecnico delle campane non si è nascosto parlando anche delle pedine venute meno per questa trasferta sempre complicata.

“Abbiamo avuto momenti buoni, non dobbiamo dimenticare che siamo arrivati a questo match con grosse difficoltà a livello di organico. Per ampi tratti di gara in porta ha giocato Sara Di Giugno, abbiamo fatto entrare anche Giada Chianese e, soprattutto, erano assenti il capitano Pina Napoletano e Rocio Squizziato. In generale, però, siamo sempre stati in partita, abbiamo pareggiato portandoci sul 31 – 31 poi ci siamo innervositi, abbiamo mollato e non le abbiamo più prese”.

Una sconfitta simile fa parte del percorso di crescita, la squadra però è pronta a guardare al futuro. “Ora dobbiamo recuperare chi non era disponibile, ma comunque è stato positivo aver schierato alcune delle atlete meno impiegate. Per affrontare la fase dei playoff, infatti, avremo bisogno di tutte, ho bisogno dei cambi e che ognuna di loro si faccia trovare pronta”.

La Jomi Salerno è attesa dall’ultimo turno della reagular season. Sabato 29 aprile, alla Palestra Palumbo, arriverà la Securfox Ferrara, poi bisognerà pensare solo ai play off Scudetto.