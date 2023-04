Check-up Rari Nantes Salerno, Malinconico: "Vittoria dedicata a Matteo Citro" Il neo tecnico ha avuto un pensiero speciale per il dimissionario ex allenatore.

Le dimissioni di Citro e la decisione di affidare la squadra a Luca Malinonico hanno reso intensa la settimana che ha preceduto la sfida contro Catania. In casa Check-up Rari Nantes Salerno sono stati giorni particolari ma alla fine è arrivato il risultato sperato. Tra le mura amiche della Simone Vitale i campani hanno battuto 13-11 il Nuoto Catania. Esordio vincente per Malinonico che l’ha dedicata al suo predecessore.

“La vittoria la dedichiamo a Matteo (Citro ndr) che si è sacrificato per dare una scossa alla squadra che ne aveva bisogno e il team credo abbia risposto, sappiamo che ci tiene e che ci teniamo. Da oggi inizia per noi un altro campionato. Sapevamo che dovevamo perfezionare l’uomo in più, quello che ha fatto la differenza è stato non uscire dalla partita e non mollare fino alla fine come capitato nelle ultime occasioni. Adesso con il Bologna dobbiamo essere ancora più cattivi e andarci a prendere il risultato già a gara 1. Non sarà facile, è un’avversaria che ha saputo metterci in difficoltà sia all’andata che a ritorno. Ci sono sfuggite di mano entrambe le partite in maniera rocambolesca, dobbiamo essere cinici e andare lì con cuore e determinazione”.