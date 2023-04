Hockey pista, Impresa Roller Salerno: battuto (7-5) Forte dei Marmi Al “Palatulimieri” la squadra di Massimo Giudice si è regalata una grande impresa.

La Campolongo Hospital Roller Salerno centra l'impresa contro Forte dei Marmi e conquista tre punti d'oro in chiave salvezza. Al “Palatulimieri” la squadra di Massimo Giudice vince 7-5. Sugli scudi Fontan Alfani, autore di sei reti. Ma a brillare è stato tutto il gruppo, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Ottima la reazione avuta dai salernitani, passati in svantaggio dopo pochi secondi per via della rete messa a segno da Ambrosio, ma capaci di tornare in partita con forza e convinzione. A dodici minuti dall'intervallo l'italo-argentino trova il pari. Poi al 20' Giorgio Giudice realizza un'autentica prodezza, portando avanti i salernitani. A tre dall'intervallo Lombardi sigla il 2-2, prima del 3-2 di Fontan Alfani. Nella ripresa l'italo-argentino mette a segno altre due reti, portando Salerno sul +3 (5-2). Cherches prova a tenere in partita Forte dei Marmi, Fontan Alfani serve un nuovo allungo (6-3), prima delle reti ospiti di Bicicchi e Poletti. A scacciare i fantasmi ci pensa nuovamente Fontan Alfani che, a 1' 42'' dalla sirena trova il gol della sicurezza e che chiude il match sul 7-5. Da segnalare, purtroppo, l'infortunio subito da Giorgio Giudice la cui entità dovrà essere appurata nelle prossime ore.

La Campolongo Hospital Roller Salerno sale a quota 13 in classifica (+5 sull'ultimo posto) e si prepara al match in programma domenica sulla pista della Gamma Innovation Sarzana. Ma la società cara al presidente Gianfranco Camisa è attiva anche negli altri settori. Martedì 25 aprile cinque giovanissimi atleti (dai 7 agli 11 anni) parteciperanno al campionato di pattinaggio artistico per la categoria primi passi. A rappresentare il sodalizio salernitano nella specialità singolo saranno Luigi Russo, Anna Esposito, Sara Sparano, Noelia Jael Santoro e Maria Francesca Trancone.